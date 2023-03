Australië versterkt marine met kernonderzeeërs

Met vijf kernonderzeeërs moet de Australische marine beter opgewassen zijn tegen de toenemende Chinese dreiging in het gebied rond de Stille Oceaan. Maandag maakt premier Albanese het plan bekend om die onderzeeërs zelf te bouwen, met behulp van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zo melden verschillende persbureaus op basis van bronnen bij de overheden van die landen.

Premier Albanese ontmoet maandag in San Diego, waar een grote marinebasis en veel bedrijven daaromheen zijn gevestigd, zijn Britse collega Sunak en de Amerikaanse president Biden. De ontmoeting dient ook om het samenwerkingsverband Aukus, dat de drie landen in september 2021 aankondigden, een concretere invulling te geven.

Indrukwekkende militaire opbouw

Aukus is opgericht om Australië, een bondgenoot van de VS en het VK, steviger te bewapenen. Zo hopen de drie landen meer weerstand te bieden tegen China, dat bezig is met een indrukwekkende militaire opbouw. Vooral de Chinese marine is de afgelopen jaren sterk uitgebreid en de komende jaren gaat dit door.

China claimt de Zuid-Chinese Zee, tussen het eigen vasteland, de Filippijnen, Vietnam en Maleisië, als een soort binnenwater. Eilandjes en riffen in dit gebied worden door Peking uitgebouwd tot militaire bases, met havens en landingsbanen. Ondertussen uit China geregeld dreigende taal richting Taiwan, het zelfstandige eiland voor de kust dat volgens Peking slechts een afvallige provincie is.

De Australische belangen komen vooral in het geding rond eilandstaatjes in de Stille Oceaan, die ook door China benaderd worden. Peking probeert banden te smeden met onder meer de Salomonseilanden, de Marshalleilanden en Kiribati. Ondertussen wil ook Australië deze staatjes aan zich binden.

Productie kan nauwelijks omhoog

De kernonderzeeërs van de Virginia-klasse, die Australië nu wil verwerven, moeten nog gebouwd worden. Het plan is om dat te doen in de stad Adelaide, door Australiërs onder technische leiding van de Amerikanen. Het bedrijf General Dynamics, dat tot nu toe de Virgina-onderzeeërs bouwt, moet er in de komende tien jaar nog zeker zeventien leveren. De productie kan nauwelijks omhoog, vanwege een gebrek aan technische medewerkers.

Kernonderzeeërs hebben geen atoomwapens, alleen de motor is nucleair aangedreven. Maar vanwege de technologie die hiervoor nodig is, hebben op dit moment maar vijf landen in de wereld deze schepen: de Verenigde Staten, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, tevens de enige internationaal erkende kernmachten.

Gezien als geduchte wapensystemen

Vanwege het vermogen van deze onderzeeërs om zich zich relatief snel, geruisloos en onopvallend over zeer grote afstanden te verplaatsen, met de mogelijkheid om zware raketten te lanceren, worden ze gezien als geduchte wapensystemen.

Tot het moment dat Australië echt kan beschikken over de eigen kernonderzeeërs, zal de Amerikaanse marine waarschijnlijk enkele van deze schepen in Australische havens stationeren. Tijdens de ontmoeting in San Diego zullen de VS en het VK waarschijnlijk ook de levering van andere hoogtechnologische wapens aan Australië bekendmaken. China heeft het samenwerkingsverband van de drie landen eerder al veroordeeld.

Lees ook: Nieuw defensiepact tegen China zet kwaad bloed

Amerikanen, Britten en Australiërs sluiten een nieuwe militaire overeenkomst. China reageert furieus, net als Frankrijk.