Australië ronselt doktoren in het Verenigd Koninkrijk

Britse basisartsen gaan later deze maand staken. Alweer. Al meerdere keren legden zij hun werk neer, uit onvrede over de werkdruk en de lage betaling. Verhuizen is een serieuze optie. Vooral Australië is in trek bij de artsen.

Er zijn al heel wat jaren veel te weinig artsen in het Verenigd Koninkrijk. In Engeland alleen al is er een tekort van ruim 8500 doktoren. En daar komen alle openstaande vacatures in Wales, Schotland en Noord-Ierland nog bij. Des te pijnlijker is het dus dat aan iets anders in het VK juist totaal géén tekort is: enthousiaste verhalen van veelal jonge Britse artsen die naar Australië zijn geëmigreerd om daar aan de slag te gaan.

Neem de 27-jarige Aoibhín Bradley uit Belfast. Zij vertelde vlak voor de zomer in geuren en kleuren aan website Wales Online hoe gelukkig zij is down-under. In september vorig jaar vertrok ze, samen met haar vriend die ook arts is, naar de oostkust van Australië. Meteen na haar foundation training eigenlijk, vergelijkbaar met de Nederlandse coschappen. De twee konden er aan de slag in het Gold Coast University Hospital in Queensland. Bradley zei nog geen moment spijt te hebben gehad.

Een basisarts verdient méér en werkt mínder in Australië

Wie haar verhaal leest, verbaast dat niet. Bradley werkte in het VK, net als veel jonge basisartsen, erg lange diensten – volgens eigen zeggen regelmatig met drie overuren per dag. Ze verdiende omgerekend netto 2500 euro per maand met een werkweek van 48,5 uur. In Australië ontvangt ze ruim 1200 euro in de maand méér en werkt ze 12,5 uur per week mínder.

De jonge dokter zei het acht maanden na haar emigratie nog altijd nauwelijks te kunnen geloven. Haar vroegere werkomstandigheden bij de National Health Service (NHS), het Britse publieke gezondheidssysteem, beschreef Bradley terugkijkend als ‘ellendig’. “Ik kon nooit even pauze nemen. Ik viel vier kilo af, omdat ik vaak diensten draaide van twaalf uur zonder te eten.”

Het is vooral die werkdruk waarover veel ‘junior doktoren’ klagen, de Britse equivalent van de Nederlandse basisarts. Zij zijn behandelende artsen die hun geneeskunde-opleiding hebben afgerond, maar die nog werken onder supervisie van een medisch specialist. In het VK gaat het vaak om een periode tussen de vijf en tien jaar. Britse basisartsen draaien notoir uitputtende diensten. Net als verpleegkundigen overigens, waaraan in Britse ziekenhuizen zelfs een nóg groter tekort bestaat.

Londen is te duur voor een basisarts

Tegelijk zijn ook salarissen te lang te weinig meegegroeid met de stijgende levenskosten. Wie de looninformatie van de NHS naast die van Hollandse zorgdetacheerder TMI legt, ziet dat de inkomens voor basisartsen in het VK en Nederland ongeveer gelijk zijn: 40.000 tot maximaal 70.000 euro bruto per jaar. Maar daarbij moet worden aangemerkt dat met name in een peperdure stad als Londen een bruto-inkomen van 40.000 per jaar geen vetpot is. Je bent al snel ruim de helft kwijt aan huur.

De klachten leiden tot stakingen. Later deze maand, van 19 tot 22 september, zullen Engelse ziekenhuisartsen opnieuw hun werk tijdelijk neerleggen. In Wales, Schotland en Noord-Ierland niet. De NHS werkt daar afzonderlijk van die in Engeland. Dit jaar legden Engelse basisartsen het werk al in maart, april, juni, juli én augustus enkele dagen neer. Dat geeft veel problemen. Want van de 125.000 doktoren in Engeland is bijna de helft basisarts. Bovendien staken deze maand de specialisten mee.

Wel blijven er steeds genoeg artsen aan het werk om alle patiënten die urgente en acute zorg nodig hebben te behandelen. De patiëntveiligheid mag niet in gevaar komen. Door de acties zullen de ziekenhuizen, net als tijdens de vorige artsenstaking, echter wel tienduizenden patiëntenafspraken moeten afzeggen. En dat terwijl in Engeland toch al 7,6 miljoen mensen op wachtlijsten staan voor (niet-levensreddende) medische ingrepen. Een knie- of heupoperatie bijvoorbeeld.

5 procent van de Britse artsen wil binnenkort vertrekken naar down-under

Maar de prangendste vraag voor de lange termijn is: welke doktoren en verpleegkundigen gaan de ellenlange wachtrijen in Engeland – maar ook in Wales, Noord-Ierland en Schotland – ooit wegwerken? Want dat is een lastige puzzel als steeds meer jonge NHS-artsen liever elders aan de slag gaan. Een deel stapt over naar de minder drukke en beter betalende private ziekenhuizen in eigen land. Anderen vertrekken, net als Bradley, dus naar het buitenland.

In 2022 onderzocht doktersvakbond British Medical Association (BMA) hoeveel artsen eigenlijk met het idee spelen om de NHS te verlaten. In een enquête onder 4553 basisartsen gaf 40 procent aan dit meteen te doen als zij elders een baan zou kunnen krijgen. En van die 40 procent zei een derde ‘komend jaar’ voor werk naar het buitenland te willen vertrekken. Australië kwam het vaakst als gedroomde bestemming uit te bus. Dit zou suggereren dat zo’n 5 procent van alle 50.000 Britse basisartsen overweegt op korte termijn naar plekken als Sydney of Melbourne te verhuizen.

In 2022 vroegen dan ook bijna 7000 Britse artsen het certificaat aan dat nodig is om als dokter in het buitenland aan de slag te mogen: 15 procent meer dan in de jaren voor de coronapandemie. En voorlopige cijfers lijken erop te wijzen dat het aantal certificaataanvragen dit jaar verder zal stijgen.

Ook populair: India, Saudi-Arabië en Ierland

Maar natuurlijk voegt niet iedereen direct de daad bij het woord. Volgens het General Medical Council (GMC) vertrokken tussen mei 2021 en mei 2022 in totaal 630 Britse doktoren naar Australië om daar te werken. Plus nog eens 300 om andere redenen. Bestemmingen die qua populariteit volgden: Ierland, India, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië.

Toch is elk jaar een paar honderd doktoren niet mis. Het aantal Britse artsen dat in Australië werkt, steeg tussen 2013 en 2021 met niet minder dan 65 procent en ligt inmiddels op 6621 volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

De stijging zal bovendien versnellen, waarschuwt vakbond BMA, als de NHS niets doet aan de slechte arbeidsomstandigheden en de lage lonen van basisartsen in het VK. ‘Loonerosie, uitputting en wanhoop’ drijft medisch personeel weg uit de NHS, stelde zij in aanloop naar een eerdere staking dit jaar. De ontwikkeling kan volgens BMA een ‘exodus van junior artsen naar het buitenland’ veroorzaken.

Glimmende brochures met stranden, surfmogelijkheden en kangoeroes

Australië zal dat niet helpen voorkomen. Recruiters van zorgbedrijven in dat land vliegen af en aan naar het VK, berichtte de Britse krant The Times begin dit jaar. Ze komen gewapend met glimmende brochures vol beloftes over de prachtige stranden down-under, de surfmogelijkheden, de schattige kangoeroes... en de door hen geboden royale verhuisvergoeding van rond de 6000 euro.

Erg verleidelijk uiteraard. Al helemaal wanneer je reeds op jonge leeftijd dicht tegen een burn-out aan zit. Dat geldt voor opvallend veel jonge Britse doktoren. Adrian Boyle, president van het Britse Royal College of Emergency Medicine, verzuchtte in januari dan ook cynisch dat het VK in feite fungeert als ‘een geweldig medisch trainingsprogramma voor Australië’.

Al is dat misschien weer net iets overdreven. Volgens het GMC blijven tot nu toe negen op de tien in het VK opgeleide Britse artsen in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland werken. Want emigreren is, als puntje bij paaltje komt, nogal een stap. Zeker als Australië de bestemming is. Sydney ligt op 17.000 kilometer en negen tijdzones van Londen. Wie vertrekt, moet zijn familie en vrienden missen. Het is een groot offer dat zeker een groeiend aantal artsen, maar natuurlijk niet iederéén ervoor overheeft. Al krijg je er nog zoveel zon, strand, extra salaris én lagere werkdruk voor terug.

NHS telt in totaal 112.000 openstaande vacatures De National Health Service (NHS) is, met 1,4 miljoen mensen in dienst, de grootste werkgever van het Verenigd Koninkrijk. Zij levert gratis zorg aan alle Britten en wordt gefinancierd uit belastingopbrengsten. De Britten zijn van oudsher trots op hun universele zorgsysteem. In 2018, toen de NHS zeventig jaar bestond, noemde meer dan de helft (54 procent) van alle ondervraagde Britten in een landelijke enquête de NHS ‘een van de typisch Britse zaken’ waarop zij het meest trots waren. Daarmee scoorde de NHS hoger dan het Britse leger en zelfs de koninklijke familie. Die populariteit dankt de NHS volgens experts vooral aan het feit dat mensen in het VK, een van de economisch meest ongelijke West-Europese landen, het idee van gelijke en gratis zorg voor iedereen te prijzen vinden. De wachtlijsten en andere problemen worden vooral de politiek verweten. Wel is het zo dat steeds meer welvarende Britten zich toch ook privaat verzekeren en zich wenden tot private ziekenhuizen. Daar bestaan geen lange wachtlijsten. Alleen al in 2022 sloten bijna een half miljoen extra Britten zo’n private zorgverzekering af, berichtte The Daily Telegraph begin dit jaar op basis van navraag bij verzekeraars. Volgens Statista Consumer Insights is inmiddels 22 procent van alle Britten op zijn minst deels, voor bepaalde medische zorg, privaat verzekerd. In 2019, vlak voor de coronapandemie, was dat nog slechts 12 procent, stelt hetzelfde marktonderzoeksbureau. Vooral de NHS in Engeland ligt al tijden onder vuur. Inmiddels staan op haar medische wachtlijsten 7,6 miljoen mensen. Zelfs in het geval van kankerpatiënten werkt de NHS niet snel genoeg. Slechts 59 procent van de kankerpatiënten in Engeland start zijn behandeling binnen twee maanden (62 dagen) nadat hij door de huisarts is doorverwezen, berekende Cancer Research UK vorige maand. Een van de belangrijkste problemen voor de NHS is een structureel personeelstekort. In totaal staan binnen de Engelse publieke gezondheidsdienst 112.000 vacatures open. Het betreft vooral verpleegkundigen (ruim 40.000), maar er is ook een tekort van 8500 doktoren. Dat probleem dreigt in de toekomst alleen maar groter te worden. In een rapport van de NHS zelf waarschuwt de dienst dat door de vergrijzende bevolking en de extra druk op de zorg die dat met zich meebrengt, haar personeelstekort zonder aanpassingen kan oplopen tot tussen 260.000 en 360.000 voltijdbanen in 2036. Emigratie van artsen, kraamverzorgers, tandartsen en verpleegkundigen is dus het laatste wat Engeland (en heel het Verenigd Koninkrijk) kan gebruiken. Het probleem is alleen dat artsen in landen als Australië veel meer kunnen verdienen. Simpelweg omdat die landen een stuk rijker zijn dan het VK. Waar het Britse Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking in 2022 volgens de Wereldbank circa 46.000 Amerikaanse dollar bedroeg, was dat in Australië ruim 64.000 dollar. Ter vergelijking: in Nederland bedroeg het BBP per hoofd van de bevolking in datzelfde jaar 56.000 dollar.

