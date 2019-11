Australië onderzoekt mogelijke Chinese poging tot infiltratie in het parlement

Volgens de tv-zender benaderden Chinese spionnen ene Bo ‘Nick’ Zhao, een etnisch-Chinese handelaar in dure auto’s in de stad Melbourne. Ze zouden hem een miljoen Australische dollars, omgerekend 600.000 euro, hebben geboden om zijn campagne te financieren om verkozen te worden tot parlementslid van de regerende centrumrechtse Liberal Party. In het kiesdistrict van Zhao wonen veel mensen van Chinese afkomst, waardoor hij naar verwachting goede kans zou maken. De autodealer briefde het echter door aan de Australische inlichtingendienst en in maart van dit jaar werd hij dood aangetroffen in een hotelkamer in Melbourne. Hoe hij aan zijn einde kwam, wordt nog onderzocht.

De Australische premier Scott Morrison waarschuwt zijn landgenoten niet te snel conclusies te trekken over de ‘verontrustende en zorgwekkende’ aantijgingen. Hij verzekert dat de autoriteiten opgewassen zijn tegen beïnvloeding door China. “De wetgeving is nog nooit zo strikt geweest en de regering nog nooit zo vastbesloten om de veiligheid van Australiërs te garanderen en hen te vrijwaren van buitenlandse bemoeienis.”

‘Spionage is een reële bedreiging’

Op zaterdag brachten enkele dagbladen, gelieerd aan Nine Network, al onthullingen over een Chinees die asiel heeft aangevraagd in Australië, omdat hij als Chinese spion zou willen overlopen naar Australië. De man, Wang ‘William’ Liqiang, zou uitgebreide informatie hebben verschaft over Chinese pogingen om de politiek te beïnvloeden in Hongkong, Taiwan en Australië. Hij zegt te vrezen voor executie als hij terugkeert naar China.

In een reactie beschuldigt China de Australiërs van het fabriceren van nieuws. Peking ontkent zich te mengen in de politiek in andere landen. Volgens de Chinese autoriteiten is de asielzoeker een voortvluchtige verdachte in een fraudezaak, die in 2016 al eens werd veroordeeld.

De Australische inlichtingenchef Burgess houdt het er in zijn verklaring, in algemene bewoordingen, op dat ‘vijandelijke buitenlandse spionage een reële bedreiging is van onze natie en veiligheid.’

De Australische regering worstelt met de opkomst van China. Australië is van oudsher een bondgenoot van Amerika, dat functioneert als militaire beschermheer. Maar economisch is het land de laatste decennia steeds afhankelijker geworden van China. De Chinezen kopen grootscheeps grondstoffen in Australië, investeren er in vastgoed, studeren aan Australische universiteiten en bezoeken het land ook in steeds groteren getale als toerist. In antwoord hierop probeert de Australische regering een evenwicht te vinden. Zij wil wel blijven profiteren van de economische opmars van China, maar is er tegelijk op gebrand om de eigen westerse waarden en democratie te beschermen.

