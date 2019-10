Australië moet ‘backpacker-belasting’ terugbetalen

De Australische fiscus heeft ten onrechte een ‘backpacker-belasting’ geïnd van toeristen die naar het land kwamen om vakantie te combineren met seizoenswerk. Dat heeft een federale rechtbank woensdag in hoger beroep bepaald in een zaak die was aangespannen door een Britse toeriste.

Volgens de Australische publieke omroep ABC moet de belastingdienst nu mogelijk honderden miljoenen euro’s terugbetalen aan zo’n 75.000 backpackers.

Australiërs zelf betalen geen belasting over de eerste 18.200 Australische dollar die ze in een jaar verdienen, omgerekend ongeveer 11.00 euro. Maar in 2016 voerde de regering in dat backpackers al meteen vanaf hun eerste verdiende dollar 15 procent moesten betalen. Toerismebedrijven en boeren waren altijd al fel tegen de heffing, die de komst van broodnodige goedkope arbeidskrachten zou ontmoedigen. En nu heeft de rechtbank vastgesteld dat de belasting veel gevallen in strijd is met fiscale verdragen met Duitsland, Engeland Noorwegen, Finland, Turkije, Amerika, Chili en Japan. Volgens de rechter gaat het om ‘vermomde discriminatie op grond van nationaliteit’.

