Australië gedwongen om ‘zero-covid’-strategie op te geven nu het virus niet meer te controleren is

Australië was samen met Nieuw-Zeeland lange tijd de uitzondering in het Westen: beide landen wilden het virus volledig elimineren en weigerden ‘te leren leven’ met besmettingen. Maar na een uitbraak in juli kreeg Australië het virus niet meer onder controle, ondanks de ongekend harde maatregelen. Daarom stapt Australië nu over op een andere strategie: als 70 tot 80 procent van de hele bevolking is gevaccineerd, wordt er versoepeld, ook als er daarna nieuwe besmettingen bijkomen.

Australië heeft met zijn 25 miljoen inwoners nog altijd relatief weinig besmettingen gehad (87.000 tegen ongeveer 2 miljoen in Nederland) en ook weinig doden (1167 tegen 18.123 in Nederland). Het land stelde bij de geringste uitbraak een harde lockdown in, die nog altijd geldt voor sommige delen van het land.

De druk om te versoepelen is groot, want ondanks de strenge maatregelen gaan de besmettingscijfers maar heel langzaam omlaag en nemen de protesten toe. De meeste besmettingen vinden plaats in Sydney (New South Wales) en Melbourne (Victoria), maar in New South Wales gaat het voorzichtig de goede kant op met de cijfers, waardoor de lockdown daar iets versoepeld wordt.

Geringe vaccinatiebereidheid

Australië loopt achter op veel andere westerse landen in hun vaccinatiestrategie. Het land had vroeg ingezet op AstraZeneca-vaccins, maar was laat met het bestellen van Pfizer-vaccins. Veel Australiërs waren niet bereid zich te laten vaccineren met AstraZeneca, nadat berichten verschenen over bijwerkingen, terwijl er van de Pfizer-vaccins weer niet genoeg waren.

Inmiddels is het vaccinatieprogramma goed op gang, en met dit tempo wordt verwacht dat op 26 oktober ongeveer 70 procent van de volwassen Australiërs is gevaccineerd. Dan pas kan ook echt begonnen worden met versoepelingen, aldus de regering.

Toch zijn er ook zorgen over welke maatregelen zullen blijven. Australië heeft weliswaar de ‘zero-covid’-strategie laten varen, maar het land is niet van plan om de teugels te laten vieren. Premier Scott Morrison wil heel voorzichtig het land weer heropenen.

Controversiële technieken ingezet

De autoriteiten van de staten New South Wales en Victoria experimenteren inmiddels ook met controversiële technieken om te controleren of burgers thuis zijn tijdens hun zelfisolatie. Burgers wordt dan gevraagd thuis een ‘selfie’ te maken, waarbij er gebruik wordt gemaakt van gezichts- en locatieherkenning.

Als je gezicht niet wordt herkend of de locatie niet overeenkomt met je woonadres, dan staat de politie op je stoep om te controleren of je er bent. Mensenrechtenorganisaties maken zich daarom grote zorgen over de privacy en vrijheden van burgers, ook als de lockdown wordt opgeheven.

Lees ook:

Een reclamespotje van de Australische overheid over vaccinaties schiet in het verkeerde keelgat

In Australië is discussie ontstaan rondom een nieuwe vaccinatiereclame van de overheid die sinds zondagavond in de regio Sydney wordt uitgezonden.