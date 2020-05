Australië en Nieuw-Zeeland willen ‘coronavrije’ reiszone instellen

Australië en Nieuw-Zeeland willen een zogenoemde trans-Tasmaanse ‘travel bubble’ instellen tussen de twee landen. Inwoners van Australië en Nieuw-Zeeland moeten beide landen dan kunnen bezoeken zonder twee weken in quarantaine te hoeven. De ‘coronavrije’ zone over de Tasmanzee moet de instortende economieën van de beide landen een oppepper geven.

Om het plan te bespreken, neemt de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern dinsdag, op uitnodiging van haar Australische ambtsgenoot Scott Morrison, deel aan een Australisch kabinetsoverleg. Het is voor het eerst dat een Nieuw-Zeelandse premier meepraat in het Australische kabinet.

“Je moet niet verwachten dat dit binnen een paar weken gaat gebeuren”, waarschuwde premier Ardern maandag op een persconferentie in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. “We moeten wel veiligstellen wat we met alle Nieuw-Zeelanders samen voor elkaar hebben gekregen, en we moeten ook voorzorgsmaatregelen hebben genomen voor de gezondheid.”

Australië en Nieuw-Zeeland zijn allebei vergevorderd met het beteugelen van Covid-19. De twee regeringen verwachten dat instelling van de ‘travel bubble’ mogelijk wordt als beide landen straks in staat zijn om de herkomst van schaarse nieuwe besmettingen te traceren.

Daartoe introduceerde Australië onlangs een traceringsapp voor mobiele telefoons, die door 4,5 miljoen mensen is gedownload. Volgens de regering in Canberra moeten uiteindelijk 10 miljoen Australiërs, 40 procent van de bevolking, de app op hun mobiel hebben gezet om hem effectief te doen zijn. Ook Nieuw-Zeeland lanceert binnenkort zo’n app.

Ook Taiwan en Hongkong zouden zich kunnen aansluiten

Als de ‘coronavrije’ reiszone er komt, zullen reizigers zich naar verwachting voor vertrek moeten laten testen op het virus en zullen ze op de luchthaven een bewijs moeten laten zien dat ze niet besmet zijn. Ook zullen ze na aankomst waarschijnlijk hun temperatuur moeten laten meten.

Vertegenwoordigers van de reisbranche in de beide landen zijn blij met het plan en hopen dat het al in augustus kan worden ingevoerd, op tijd voor het skiseizoen in Nieuw-Zeeland en schoolvakanties in september. En als de zone werkt, zouden ook regiogenoten als Taiwan en Hongkong zich wellicht kunnen aansluiten. “Het zal land voor land moeten worden besloten”, aldus directeur Chris Roberts van de Nieuw-Zeelandse brancheclub tegen tv-zender CNN. “Een volledige opening van de grenzen kan nog heel lang op zich laten wachten.”

Andere landen in de wereld, die eveneens kampen met ingestorte reissectoren, volgen het initiatief ook met grote belangstelling. Maar in hoeverre het elders kan worden gekopieerd, is onzeker.

Want hoewel Australië en Nieuw-Zeeland gescheiden zijn door 2000 kilometer aan zee, onderhouden de twee zeer nauwe banden, die voortkomen uit historisch en cultureel verwantschap en een instinctief vertrouwen. Normaal gesproken kunnen Australiërs onbeperkt en zonder visum reizen en werken in Nieuw-Zeeland, en voor Nieuw-Zeelanders geldt omgekeerd hetzelfde.

Voor Nieuw-Zeeland, waar het toerisme een belangrijke economische sector is, zijn Australische vakantiegangers ook cruciaal. Australiërs maakten vorig jaar 40 procent uit van de buitenlandse bezoekers in Nieuw-Zeeland.

