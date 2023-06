Australië creëert zeepark ter grootte van Spanje

Australië gaat een zeepark ter grootte van Spanje creëren rond een afgelegen eiland voor zijn zuidoostelijke kust. Dat heeft de Australische regering zondag aangekondigd.

Met het project wil de overheid de oppervlakte van het zeepark rond het Macquarie-eiland verdrievoudigen, wat de totale oppervlakte van het beschermde gebied op bijna 500.000 vierkante kilometer zou brengen. De beschermde zone zou “volledig gesloten zijn voor visserij, mijnbouw en andere winningsactiviteiten”, zegt de Australische minister van milieu, Tanya Plibersek. De bestaande visserij op de Antarctische diepzeeheek zou wel kunnen doorgaan.

“Het Macquarie-eiland is een uitzonderlijke plek. Het is een wonderland voor fauna en flora, een essentiële broedplaats voor miljoenen zeevogels, zeehonden en pinguïns”, aldus minister Plibersek. “Ik ben vastberaden om meer van wat kostbaar is te beschermen, meer van wat beschadigd is te herstellen en de natuur beter te beheren voor de toekomst.”

Het Macquarie-eiland bevindt zich halverwege Australië en Antarctica. Belga,Trouw

