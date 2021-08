Australië compenseert ‘gestolen generatie’ die bij witte gezinnen moest assimileren

Aboriginals en bewoners van de Straat Torres-eilanden die als kind de vorige eeuw gedwongen zijn weggehaald bij hun ouders worden gecompenseerd. Ze krijgen een schadevergoeding van 75.000 Australische dollar (47.000 euro) per persoon. In totaal is er zo’n 237 miljoen euro uitgetrokken voor de herstelbetalingen.

Ook geld voor psychologische hulp

Aboriginals en Straat Torres-eilanders behoren tot de inheemse bevolking van Australië. Tussen 1910 en 1970 zijn meer dan 100.000 kinderen bij hun families weggehaald en bij witte gezinnen in huis geplaatst, zodat ze zouden assimileren. Deze kinderen worden de ‘gestolen generaties’ genoemd. Bijna 25 jaar geleden verscheen er al een overheidsonderzoek waarin geadviseerd werd om de gestolen generaties te compenseren.

De compensatie is alleen voor slachtoffers die nu nog in leven zijn, niet voor de nabestaanden. Ook is deze compensatie onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen waar 1,1 miljard Australische dollar (bijna 700 miljoen euro) mee gemoeid is. Zo kunnen inheemse personen ook geld krijgen voor psychologische hulp, hun verhaal vertrouwelijk vertellen aan een overheidsfunctionaris en excuses krijgen in een gesprek of op schrift.

De Australische premier Scott Morrison zegt dat de compensatie een erkenning is van de schade die is veroorzaakt door de gedwongen verwijdering van kinderen uit hun gezinnen. “Dit is de langverwachte stap om het verband te erkennen tussen genezing, waardigheid en de gezondheid en het welzijn van de leden van de gestolen generaties en hun familie en hun gemeenschappen. Om formeel niet alleen te zeggen dat we heel veel spijt hebben van wat er is gebeurd, maar dat we ook de verantwoordelijkheid ervoor zullen nemen.”

Een gat tussen de inheemse en niet-inheemse bevolking

Pat Turner, zelf Aboriginal en lid van de Senior Advisory Group, die de Australische regering advies geeft over de opzet van Indigenous voice to government, een groep die de overheid moet gaan adviseren over inheemse kwesties, zegt over de compensatie: “Dit kan nooit het opgroeien met je familie vervangen. Ik hoop dat dit verlichting biedt voor de gestolen generaties.”

Dit is het eerste pakket waarbij direct financiële compensatie wordt gegeven. Er waren in het verleden ook andere hulpprogramma’s. De Australische overheid heeft in 2008 excuses aangeboden voor het leed dat de inheemse bevolking van Australië is aangedaan. De overheid is toen ook de campagne Closing the Gap (sluit het gat) gestart, waar ook dit pakket met financiële compensatie onderdeel van is.

Er is op meerdere manieren een ‘gat’ tussen de inheemse bevolking van Australië en de niet-inheemse bevolking, op sociaal-economisch gebied maar ook qua gezondheidszorg. Zo heeft de inheemse bevolking een lagere levensverwachting, hogere kindersterfte, lagere geletterdheid en een hogere werkloosheid.

