Australië bewapent zich tegen de groeiende militaire dreiging van China

Australië kondigde maandag de grootste reorganisatie en vernieuwing van zijn strijdkrachten aan sinds de Tweede Wereldoorlog om de groeiende dreiging van China het hoofd te kunnen bieden.

Het land gaat op grote schaal langeafstandsraketten bouwen om een Chinese aanval in een vroeg stadium te kunnen pareren. De militaire bases in het noorden van Australië, die het dichtst bij China liggen, worden versterkt. Australië wil de defensiesamenwerking met landen als Japan, India en de eilandstaten in de Pacific intensiveren. Ook wil het Himars-raketsystemen en amfibielandingsvoertuigen aanschaffen. Het gaat zijn scheepsbouwcapaciteit vergroten om meer marineschepen te bouwen.

Het doel van deze miljarden kostende operatie is om China op een zo groot mogelijke afstand te houden. In 2022 waarschuwde een Australische denktank voor een Chinese invasie als er een oorlog uitbreekt over Taiwan, dat China als een afvallige provincie beschouwt. Tot nu investeerde Australië vooral in de eigen landmacht om een invasie het hoofd te kunnen bieden. Nu verschuift het doel naar het voorkomen van een Chinese inval door een versterkte luchtmacht en marine, en door raketsystemen. Het wordt een voorwaarts gerichte defensie, die ook de internationale zeeroutes open moet houden.

Concurrentieslag in de Australische regio

Australië motiveert zijn nieuwe defensiestrategie met een analyse van de geopolitieke situatie in en rond de Stille Zuidzee: “China is bezig met de grootste militaire opbouw sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is daarover niet transparant en de intenties zijn onduidelijk. China is verwikkeld in een strategische concurrentieslag in de Australische regio.” Daarmee wordt gedoeld op de pogingen van China om zijn militaire en economische invloedssfeer in de Pacific en de daar liggende eilandstaten te vergroten ten koste van de Verenigde Staten en Australië.

Ruim anderhalf jaar geleden kondigden Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aan (Aukus) op het gebied van nucleair aangedreven kernonderzeeërs, die een veel groter bereik hebben en dieper kunnen duiken dan gewone onderzeeërs. Vanaf 2027 sturen de VS eigen kernonderzeeërs naar de Australische wateren om de kustbewaking te versterken in afwachting van de levering van drie van deze onderzeeboten uit de Virgina-klasse. Er wordt inmiddels gesproken met Japan over de aansluiting bij dit verbond.

Minder afhankelijk van de VS

Japan, Australië en de VS zitten al samen met India in een verbond, Quad, om de internationale zeevaartroutes open te houden, omdat China in toenemende mate kunstmatige eilanden bouwt in open zee en in de exclusieve economische zones van andere landen in de Zuid-Chinese Zee. China claimt de wateren rond die artificiële eilanden, waarop het militairen stationeert.

Australië wil een goede relatie met China, vooral vanwege de economische banden, maar dan wel vanuit een gelijkwaardiger positie op militair gebied. In de defensiestrategie die het maandag lanceerde worden meerdere zwakke punten aangestipt die nog verbetering behoeven: oorlogvoering onder water, drones voor surveillance en aanvallen, kleinere marineschepen met langeafstandswapens aan boord en antischeepsraketten voor gevechtsvliegtuigen als de F-35 en de F/A-18 Hornet.

Het uiteindelijke streven van Australië is minder militair afhankelijk te worden van de VS bij zijn verdediging, maar wel in goede samenwerking met Washington.

