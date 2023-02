Assam arresteert duizenden mannen in ‘oorlog tegen kindhuwelijken’

De Indiase deelstaat Assam voert een ‘oorlog tegen kindhuwelijken’, zo meldt de deelstaatpremier, nadat er sinds begin deze maand al 3000 mannen zijn gearresteerd omdat ze met een minderjarig meisje zijn getrouwd. Volgens de politie van Assam staan er inmiddels 8100 mensen op de verdachtenlijst. Het gaat niet alleen om mannen die in het huwelijk traden met een meisje dat nog maar een tiener of nog jonger was, maar ook om imams en hindoeïstische en christelijke priesters, die die de trouwerijen faciliteerden. Ook ouders kunnen opgepakt worden.

De ministerpresident van Assam, Himanta Biswa Sarma, motiveerde de golf van arrestaties met het hoge aantal kinderzwangerschappen onder de bruidjes en het aantal doden onder de zwangere meisjes en hun baby’s. Hij wil dat kind- en tienerhuwelijken in 2026 zijn uitgebannen in Assam. Unicef schat dat er jaarlijks 1,5 miljoen minderjarige meisjes in India trouwen.

De arrestatiegolf leidde in de grootste stad van Assam, Guwahati, in het noordoosten van India, tot felle protesten van vrouwen die als minderjarige zijn uitgehuwelijkt. Vele honderden vrouwen en meisjes eisten voor het politiebureau de vrijlating van hun mannen. Hun echtgenoten zijn vaak de kostwinner in het huishouden en de vrouwen vrezen zonder inkomen en eten achter te blijven.

Etnisch profileren

Videobeelden van de demonstraties op YouTube laten dramatische beelden zien van wanhopige vrouwen. De deelstaatregering bezint zich op een bedrag aan maandelijkse steun voor de vrouwen wiens echtgenoten zijn opgepakt, maar daar nemen de demonstrerende vrouwen geen genoegen mee.

Critici vinden dat de deelstaatregering etnisch profileert, omdat de moslimgemeenschap onevenredig hard zou worden aangepakt. De overheid reageerde onmiddellijk met een verklaring dat ook honderden hindoemannen zijn gearresteerd. Duidelijk is wel dat kindhuwelijken het meest voorkomen in de gemarginaliseerde groepen in de Indiase samenleving, het is mede een sociaaleconomisch probleem.

In India zijn huwelijken onder de achttien jaar officieel verboden. De kindhuwelijken worden veelal binnen kerken, moskeeën en tempels gesloten en niet voor de wet.

‘Wrede ingreep’

Veel kritiek is er op de arrestatie van mannen van wie de voormalige kindbruid nu zijn volwassen echtgenote is, met wie ze kinderen hebben. De betrokken vrouwen zien de arrestaties als een “wrede ingreep in hun levens”, zo was bij de protesten te horen.

Mannen, die meisjes tussen de veertien en achttien jaar trouwden, kunnen in India een gevangenisstraf tot twee jaar krijgen. Op het trouwen van meisjes onder de veertien jaar staat een celstraf van maximaal zeven jaar. Seks met minderjarigen, ook binnen het huwelijk, geldt als verkrachting in India.

Bij het Constitutioneel Hof in India ligt momenteel een zaak over de vraag of moslims toch het recht hebben een meisje te trouwen als ze de pubertijd heeft bereikt, zoals jarenlang de gewoonte was. De rechters moeten vaststellen of de wettelijke minimumleeftijd van achttien jaar ook voor moslims geldt, die dat dus betwisten.

