Asielzoekers VS moeten hun procedure straks weer in Mexico afwachten

Asielzoekers die zich via de zuidgrens in de VS melden voor asiel, worden binnenkort weer uitgezet om hun zaak in Mexico af te wachten. De Amerikaanse regering heeft daarover een akkoord bereikt met Mexico. Daarmee geeft de regering, met enige tegenzin, gehoor aan een rechterlijk bevel.

Het ‘Remain in Mexico’-beleid werd in 2019 ingesteld onder president Donald Trump, om migranten af te schrikken. Veel van de migranten die in de VS hun asielaanvraag afwachten – zo voeren voorstanders ervan aan – komen nooit opdagen voor hun zitting, omdat ze in de illegaliteit verdwijnen. Heldere cijfers over hoe vaak dat precies gebeurt, zijn er overigens nauwelijks.

Controversieel

Het beleid was controversieel. Minder dan tien procent van de asielzoekers slaagde erin om bijgestaan te worden door een advocaat. Bovendien zijn de Mexicaanse grensplaatsen vaak gevaarlijke oorden, waar veel migranten in de klauwen vielen van kartels. Mensenrechtenorganisaties documenteerden meer dan duizend gevallen van ontvoering, geweld en verkrachting onder de 70.000 asielzoekers die onder het programma terug werden gestuurd naar Mexico.

President Biden beloofde in zijn campagne dan ook om een einde te maken aan ‘Remain in Mexico’, en dat deed hij begin dit jaar vrijwel direct. Maar sindsdien steeg het aantal migranten dat zich aan de zuidgrens meldde ook tot ongekende hoogten. In oktober hadden de autoriteiten al 1,7 miljoen migranten opgepakt, een record sinds de cijfers in 1960 worden bijgehouden.

Strenger grensbeleid

Biden staat dan ook al het hele jaar onder druk van Republikeinse politici en conservatieve staten om een strenger grensbeleid te voeren. De staten Texas en Missouri klaagden hem aan, omdat hij ‘Remain in Mexico’ op onwettige wijze beëindigd zou hebben. Een federale rechter gaf de staten daarin gelijk, en een verzoek van de regering om het hoger beroep af te wachten, werd door het Hooggerechtshof afgewezen. Tot de zaak door hogere rechters beslecht is, moet Biden dus op last van de rechter weer migranten terugsturen naar Mexico.

Dat was natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want ook Mexico moet natuurlijk meewerken aan die beslissing. Inmiddels hebben de twee landen een akkoord bereikt over een nieuwe invulling van ‘Remain in Mexico’. Dat akkoord probeert de scherpe kantjes van de regeling af te vijlen: het belooft een snelle afhandeling van zaken, meer uitzonderingen, en alle migranten die zich melden krijgen in ieder geval een coronavaccinatie.

Teleurgesteld

Asielrechtactivisten zijn alsnog teleurgesteld dat Biden niet harder terugvecht, bijvoorbeeld door het beleid opnieuw af te schaffen, nu met een betere juridische onderbouwing. Ze zijn bovendien boos dat Biden het afgelopen jaar een andere controversiële regeling van Trump, Title 24, gewoon is blijven gebruiken. Daarmee kan de grenspolitie migranten direct terugzetten over de grens, zonder een eventuele asielaanvraag zelfs maar in behandeling te nemen.

