Asielzoekers in Japan vrezen voor deportatie na wetswijziging

“Ik neem mijn eigen leven voordat ze me dwingen terug te gaan”, zegt Myo Chocho huilend voor het Japanse parlement. Honderden mensen zijn hier samengekomen om te demonstreren tegen een nieuwe immigratiewet die maandag goedgekeurd wordt. De wetswijziging moet het makkelijker maken om asielzoekers te deporteren.

“Het is zo erg”, zegt Chocho geëmotioneerd. Hij is Rohingya en is met zijn familie in 2006 gevlucht uit Myanmar. Hij kwam terecht in Japan, maar de wetswijziging vormt voor hem een nieuwe nachtmerrie. Chocho is bang dat hij en zijn kinderen, die alleen nog maar Japans spreken, straks een deportatiebevel in de bus krijgen. “Japan accepteert geen vluchtelingen, het wil het gewoon niet. Als je dan toch komt, krijg je te horen dat je terug moet. Doe je dat niet, dan maken ze je leven moeilijk”, vervolgt hij.

Controversiële asielprocedure

Chocho klimt weer het podium op: “Je vermoordt ons, wij zijn tegen de wetswijziging!”, roept hij richting het parlementsgebouw. Honderden mensen schreeuwen met hem mee, in de hoop het kabinet op het laatste moment van gedachten veranderd.

Japan erkende in 2017 slechts 20 van de bijna 20.000 asielaanvragen. In 2020 daalde het aantal aanvragen flink, en werden 47 van de 3936 asielverzoeken toegekend. In 2021 waren dat 74 toezeggingen; in 2022 waren het er 202. Het aantal groeit, maar is in vergelijking met andere ontwikkelde landen verwaarloosbaar.

De asielprocedure is controversieel in Japan. Asielzoekers moeten door een ronde van onderzoek heen waaruit moet blijken of ze echt vluchteling zijn. Als ze geweigerd worden, hebben ze de mogelijkheid om hun zaak te bepleiten voor een commissie. Als dat niet lukt, kunnen ze naar de rechter stappen. Hoe de immigratiedienst en de commissie tot hun besluiten komen is echter onduidelijk, want informatie wordt amper vrijgegeven.

Ernstige institutionele problemen

Volgens experts ligt het grootste probleem dan ook bij de aanvraagprocedure. De Japanse immigratiedienst maakt gebruik van een commissie van derden die volledig bestaat uit beoordelaars die de dienst zelf uitkiest. Oppositiepartijen vinden dat de erkenningsprocedure uitgevoerd moet worden door onafhankelijke experts. “Daarnaast is er geen praktische opleiding voor de beoordelaars”, zegt Hiroki Abe, hoogleraar mensenrechten aan de Meiji Gakuin Universiteit in Tokio. “Er zijn ernstige institutionele problemen die verhinderen dat vluchtelingen als zodanig worden erkend”, verklaart hij tegen een groep onderzoekers.

Dat bleek ook in maart in de zaak van een lesbische Oegandese vrouw. Haar asielstatus werd uiteindelijk door de rechter toegekend, nadat haar aanvragen eerder waren afgewezen door de immigratiedienst en er een deportatiebevel tegen haar was uitgevaardigd. De rechtbank oordeelde dat het overduidelijk was dat de vrouw vervolgd zou worden om haar geaardheid bij terugkomst in Oeganda, en wees de immigratiedienst op zijn fouten.

Op dit moment is het verboden mensen te deporteren die in een aanvraagprocedure of een rechtszaak zitten, en asielzoekers kunnen onbeperkt aanvragen indienen. Maar als de nieuwe wetgeving al van kracht was geweest, dan had de vrouw al uitgezet kunnen zijn.

Opsluiten

De immigratiedienst kan ook vluchtelingen voor onbeperkte tijd in hechtenis nemen. Dit gebeurt al regelmatig, en is de reden dat het kabinet de nieuwe wet voorstelt: het wil het aantal mensen in detentiecentra verminderen.

“Ze pakken je zonder reden op om je onder druk te zetten,” zegt Chocho. “Ik ben twee keer jarenlang vastgezet. Ik heb geen mensen vermoord, ik heb niks gestolen. Ik heb niks gedaan.” Pas toen de situatie in zijn thuisland wereldwijd nieuws werd besefte de immigratiedienst dat Chocho echt een vluchteling was. “Na de militaire coup (in Myanmar, red.) mocht ik eindelijk het detentiecentrum verlaten. Maar ik mocht niet werken, en officiële erkenning heb ik ook nog niet.”

Lees ook:

De dood van een vrouw voedt debat over behandeling van migranten in Japan

De dood van een vrouw leidt in Japan tot discussie: is de aanpak van migranten niet veel te streng?

Ook wie illegaal in Japan is, moet straks een leven kunnen leiden

Japan gaat mensen die illegaal in het land zijn humaner behandelen. Nu worden ze vaak voor lange tijd opgesloten.