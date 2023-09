Artsen dreigen te vertrekken uit Israël, waar de rechtsstaat onder druk staat

Ze zijn er elke week bij, de ‘artsen voor democratie’. Dikwijls in rode shirtjes, bedrukt met de leus ‘Er is geen gezondheid zonder democratie’, trekken duizenden Israëlische zorgmedewerkers elke zaterdag naar de demonstraties tegen de omstreden juridische hervormingen om de macht van het hooggerechtshof in te perken, die de regering van Netanyahu nog wil doorvoeren.

Nadat de regering vorige maand als onderdeel van de hervormingen de ‘redelijkheidsnorm’ afschafte – waardoor het hooggerechtshof niet langer kan ingrijpen als het bepaalde regeringsbesluiten ‘onredelijk’ acht – lieten verschillende artsen zich in Israëlische media al uit over de plannen die ze maken om het land te verlaten. Tot grote zorg van de topambtenaar van het ministerie van gezondheid, Moshe Bar Siman-Tov, die artsen opriep om het zorgsysteem niet zomaar ‘op te geven’.

Hoewel zorgmedewerkers niet de enigen zijn die als gevolg van Netanyahu’s beleid nu een leven elders overwegen, kan hun vertrek grote gevolgen hebben. Het aantal artsen is al niet hoog. Er zijn momenteel 3,3 dokters per duizend Israëliërs, wat onder het Oeso-gemiddelde - een samenwerkingsverband van geïndustrialiseerde landen waartoe ook Israël behoort - van 3,6 ligt. Als nog meer artsen besluiten te vertrekken, komt de sector in nog zwaarder weer.

Veelbesproken onderwerp

Wel of niet emigreren is een veelbesproken onderwerp onder zorgmedewerkers, vertelt psycholoog en huisarts Tal Amiad. Hij gaat al maanden de straat op – vaak met zijn vrouw, eveneens arts. Ze spelen ook met het idee om te vertrekken, iets wat in theorie gemakkelijk zou kunnen; naast de Israëlische nationaliteit hebben ze allebei ook een EU-paspoort.

Maar in de praktijk is het voor een arts vrij ingewikkeld om in een ander land zomaar aan de slag te gaan. “Je moet vaak opnieuw je medische licentie halen om je beroep weer te mogen uitoefenen. Je kan niet zomaar verdergaan met waar je gebleven was; je moet echt opnieuw beginnen. Het betekent een degradatie in je professionele status, en in je salaris”, vertelt Amiad. “Maar veel dokters zijn bereid die stap te zetten.”

Het gaat om twee groepen artsen

Hoeveel er uiteindelijk besluiten te vertrekken, is de vraag. Volgens Rivka Carmi, kinderarts en hoofd van Science Abroad, een organisatie die Israëlische wetenschappers in het buitenland ondersteunt, gaat het met name om twee groepen: artsen die nu met een beurs in het buitenland zijn en hun terugkeer willen uitstellen, en artsen in Israël zelf met emigratieplannen.

“Nadat de regering de redelijkheidsnorm afschafte, is die tweede groep echt gegroeid”, vertelt Carmi. “Onder andere in speciale WhatsApp-groepen, waar mensen informatie delen over wat de beste landen zijn om naar te vertrekken, en waar je allemaal rekening mee moet houden”.

Ze sloot zich ook aan bij zo’n groep. Op dat moment zaten er zo’n dertig mensen in, maar toen ze de volgende ochtend op haar telefoon keek, was de groep vol en stonden er tweeduizend mensen op de wachtlijst. “Zelfs als slechts een fractie van deze mensen voet bij stuk houdt – laten we zeggen 10 procent –, dan is dat genoeg om het zorgsysteem te laten wankelen.”

Allerlei landen passeren de revue

Wat ook zal uitmaken is de specialisaties van de artsen die uiteindelijk besluiten te emigreren. “We hebben in Israël bijvoorbeeld maar drie neurochirurgen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van bepaalde soorten hersenaandoeningen. Wat als één of twee besluiten te vertrekken?”

In de WhatsApp-groepen passeren allerlei landen de revue, van de Verenigde Staten tot Portugal, maar ook dichter bij huis. Zo zouden verschillende dokters, volgens een verslag van de Israëlische mediazender Channel 12, al aanbiedingen hebben gekregen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Met arbeidsvoorwaarden waar menig arts in Israël alleen maar van kan dromen, zoals een salaris dat drie keer hoger ligt dan het Israëlische gemiddelde en gratis onderwijs voor kinderen.

Naast de zorgen over een krakend zorgsysteem, is er ook ongemak over hoe het hooggerechtshof als gevolg van de juridische hervormingen mogelijk niet meer kan ingrijpen als de politiek medisch dubieuze keuzes maakt. “Tijdens de pandemie kwam de minister van publieke veiligheid bijvoorbeeld met een verordening om gevangenen niet tegelijkertijd te vaccineren met de rest van de bevolking”, vertelt Carmi. “Dat druist in tegen de medische ethiek. Het werd aangevochten in het hooggerechtshof, en uiteindelijk afgeschaft.”

Zolang nog niet alle hervormingen doorgevoerd zijn, en nota bene het hooggerechtshof zelf zich deze maand nog over het afschaffen van de redelijkheidsnorm moet buigen, blijft Amiad de straat opgaan, met nog iets van hoop. “Ik geloof dat er uiteindelijk weer verkiezingen zullen komen, en dat we een nieuwe sociale orde zullen samenstellen”, besluit hij. “De mensen staan niet achter de regering, het leger staat niet achter de regering, ze hebben alleen de extremisten die hen steunen.”

Een wetswijziging die de macht van het Israëlische hooggerechtshof inperkt is maandag door de Knesset aangenomen. Demonstranten vrezen dat de deur nu openstaat voor de rest van Netanyahu’s omstreden hervormingen.