Arrestatiegolf verzwakt democraten in Hongkong

Het bestuur van Hongkong heeft de pro-democratische beweging in de stad een harde klap toegebracht. De politie hield woensdag 53 voormalige parlementariërs en activisten aan, deed invallen bij twee onafhankelijke media en een huiszoeking bij een van de leiders van de democraten die al gevangen zit.

De 53 arrestanten worden beschuldigd van het overtreden van de nationale veiligheidswet. Die wet, een half jaar geleden door de Chinese regering opgedrongen aan Hongkong, stelt strenge straffen op iedere vorm van verzet tegen de overheid. Dat gebeurt op basis van algemene termen als ‘oproepen tot afscheiding’, ‘ondermijning van de regering’ of ‘samenwerking met buitenlandse krachten’.

In 1997 garandeerde China autonomie voor Hongkong voor tenminste 50 jaar

Met de invoering van de veiligheidswet maakte Peking effectief een einde aan de vrijheid die Hongkong had behouden sinds de overdracht door het Verenigd Koninkrijk aan China in 1997. China garandeerde destijds de autonomie van de stad voor tenminste vijftig jaar.

De arrestanten dreigden Hongkong ‘in de afgrond te storten’, zei de minister van veiligheid van het stadsbestuur, John Lee. Bij de aanhoudingen en huiszoekingen werden circa duizend agenten ingezet.

De Hongkongse regering verwijt de arrestanten dat ze vorig jaar actief waren in voorverkiezingen die volgens de autoriteiten illegaal waren. De voorrondes werden georganiseerd door de democraten, in de aanloop naar een parlementsverkiezing. Die ging echter niet door, officieel vanwege de uitbraak van het coronavirus, ook al liggen de aantallen besmettingen in Hongkong zeer laag vergeleken met Europese landen.

Alleen nog Peking-getrouwe volksvertegenwoordigers in het lokale parlement

Het bestuur van Hongkong verwijderde vorig jaar een aantal democraten uit het parlement, waarop de rest uit protest opstapte. Sindsdien zitten alleen nog Peking-getrouwe volksvertegenwoordigers in het lokale parlement.

Verscheidene voorlieden van de democratische beweging ontvluchtten Hongkong, zoals de bekende ex-parlementariër Nathan Law. Anderen, zoals Joshua Wong, bleven in de stad en werden gearresteerd. Wong zit inmiddels een gevangenisstraf van ruim een jaar uit, ook op basis van de nationale veiligheidswet. De politie doorzocht gisteren zijn woning in Hongkong.

Onder de 53 arrestanten, 45 mannen en 8 vrouwen tussen de 23 en 79 jaar, is ook een Amerikaan. Mensenrechtenadvocaat John Clancey werd opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij de oppositie. “We moeten werken aan democratie en mensenrechten in Hongkong”, zei hij woensdag bij zijn arrestatie tegen verslaggevers.

De 73-jarige Lai moet zijn proces in de cel afwachten

Twee prominente media die de oppositie steunen, Stand News en Apple Daily, kregen ook de politie over de vloer. De redacties moesten documenten overhandigen, maar er werd niemand aangehouden. Vorig jaar is de oprichter van Apple Daily, de bekende zakenman Jimmy Lai, al gearresteerd. Op 31 december bepaalde de rechter dat de 73-jarige Lai zijn proces in de gevangenis moet afwachten.

Anthony Blinken, door de verkozen Amerikaanse president Joe Biden aangewezen als minister van buitenlandse zaken, veroordeelde de arrestaties in Hongkong. Op Twitter noemde hij die ‘een aanslag op hen die dapper opkomen voor universele rechten’. Woordvoerders van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uitten ook kritiek op de aanhoudingen.

