Arrestatie van Igor Girkin toont spanningen rond Russische leger

De arrestatie houdt waarschijnlijk verband met zijn kritiek op de oorlogsvoering in Oekraïne. Girkin is een fanatieke nationalist, die vindt dat de oorlogsinspanning nog wel een tandje steviger kan en de legerleiding verwijt dat ze er een potje van maakt. Dat klinkt als de kritiek die Wagner-voorman Prigozjin ook leverde, voor hij in juni in opstand kwam.

Maar om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, was Girkin ook kritisch op de Wagner-groep. Zijn arrestatie zou, volgens het Russische medium RBC, zelfs uitgevoerd zijn op verzoek van een medewerker van Wagner.

Club van Boze Patriotten

De arrestatie toont de paranoïde sfeer die rond de Russische legertop hangt, met name sinds de opstand van de Wagner. De afgelopen tijd verdwenen verschillende generaals uit de gratie, en zijn niet meer in het openbaar gezien. In een mededeling op het Telegram-kanaal van Girkin, na zijn arrestatie gedaan door een groep van zijn ‘medewerkers’, wordt de indruk versterkt dat het in Moskou nu een slangenkuil is. De medewerkers wijzen met de vinger naar Wagner, en zeggen dat de arrestatie verbonden is met pogingen van de overheid om Girkins eerder dit jaar opgerichte politieke partij ‘Club van Boze Patriotten’ te breken.

Die partij zei bij de oprichting dat het Poetin als enige leider erkent, maar de afgelopen week bekritiseerde Girkin ook de Russische president.

Girkin, die zich ook Strelkov laat noemen, werd in de jaren negentig officier bij de Russische geheime dienst FSB. Hij ging in 2014 naar Oekraïne om te assisteren bij het innemen van de Krim en het opzetten van pro-Russische milities in de Donbas. In 2014 was hij enige tijd minister van defensie van de volksrepubliek Donetsk, waar hij betrokken was bij het neerschieten van de MH-17. Op sociale media claimde hij het neerschieten van een Oekraïens gevechtstoestel, maar verwijderde die mededeling toen dit een burgervliegtuig bleek.

