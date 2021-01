Armin Laschet, de nieuwe voorzitter van de CDU, is vooral de man van het midden

Armin Laschet is de nieuwe voorzitter van de CDU. Dat besloten 1001 CDU-leden zaterdagochtend tijdens het digitale partijcongres. In de eerste ronde stond hij slechts vijf stemmen achter zijn op tegenstander, de invloedrijke conservatief Friedrich Merz. Maar omdat progressief Norbert Röttgen in die ronde afviel, gingen die stemmen in de volgende ronde voornamelijk naar de gematigd progressieve kandidaat Laschet. Met 521 stemmen tegen 466 werd Laschet de nieuwe voorzitter van de partij.

Hij verraste CDU-leden met een emotionele toespraak, waarin hij de nadruk legde op sociale cohesie en vertrouwen in de samenleving. In zijn toespraak zei Laschet, de man van het midden, te staan voor het soort politiek dat “zich naar de mensen richt en hen niet de rug toe keert.” Zijn ervaring als minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, zo herhaalde hij vaak, komt daarbij goed van pas.

Wantrouwen jegens Merz

Hoewel Friedrich Merz onder conservatieve CDU-leden erg geliefd is, was het de vraag of hij een meerderheid kon behalen. Een groot deel van de partij wantrouwt Merz, die de partij verdeelt over zijn vaak controversiële uitspraken. In zijn toespraak richtte hij zich nog tot de leden die hem veroordelen om zijn opmerkingen over vrouwen: “Als ik echt een vrouwenprobleem had, dan zouden mijn dochters mij de gele kaart al lang geleden hebben laten zien, en mijn vrouw zou 40 jaar geleden niet met mij getrouwd zijn.”

Voor de CDU, dat het afgelopen jaar in een identiteitscrisis verkeerde, betekent dat een gematigde koers. Onder Friedrich Merz was de partij terug gegaan naar haar conservatieve wortels. Met Norbert Röttgen aan het roer had de partij sterker voor klimaatthema’s en diversiteit kunnen gaan. Laschet positioneert de partij als een naar naar links-leunende volkspartij met een conservatieve economische vleugel. Dat maakt een coalitie met de Groenen mogelijk, maar het is de vraag hoeveel zo’n coalitie daadwerkelijk zou bereiken.

Bondskanselierschap

Met de populaire gezondheidsminister Jens Spahn aan zijn zijde, zal hij waarschijnlijk voor het Bondskanselierschap willen gaan, tijdens de federale verkiezingen in de herfst van dit jaar. Toch is het de vraag of de partij genoeg vertrouwen heeft in Laschet. Sommige leden zouden liever zijn rechterhand Spahn als kandidaat zien, of de invloedrijke minister-president van Beieren, Markus Söder. Desondanks gelooft Laschet, nu minister-president van Noordrijn-Westfalen, dat hij geschikt is voor de baan: “Een deelstaatpremier die succesvol over 18 miljoen mensen regeert, kan ook Duitsland’s Bondskanselier worden.”

Mocht hij de Bondskanselierkandidaat worden, dan wil hij zich richten op de modernisatie van Duitsland. Hij wil een Ministerie voor Digitalisering oprichten, de Duitse economie revitaliseren en vindt daarnaast gelijkere onderwijskansen in de samenleving belangrijk.

Voor Laschet is het succes van de Europese Unie essentieel voor Duitsland en hij is vastberaden om in samenwerking met Frankrijk de positie van de EU te versterken. Daar is hij heel geschikt voor, omdat hij vaak naar Parijs reist en daardoor hechte banden met het Franse leiderschap heeft. Ook wil Laschet de relatie met de Verenigde Staten doen opleven, die onder president Trump naar een dieptepunt zakten. Hij wil met Joe Biden meer samenwerking op het gebied van klimaat en handel.

