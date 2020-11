Arme landen krijgen alleen beloften op de G20-top, geen vaccin

Hoe dichter de wereld bij de oplossing van de coronacrisis komt, hoe meer het eerder omarmde principe van eerlijkheid en toegankelijkheid tot die vaccins onder druk komt te staan.

De uitkomst van de G20-top was duidelijk teleurstellend voor Angela Merkel, voor wie de videoconferentie met andere wereldleiders haar vijftiende verjaardag als bondskanselier markeerde. Na afloop, zondagavond in Berlijn, zei ze dat zij vindt dat de wereldwijde gemeenschap te langzaam beweegt.

Rijke landen hebben inmiddels al grote aantallen vaccins ingekocht bij de farmaceutische bedrijven die ze produceren, terwijl de onderhandelingen met die bedrijven namens de arme landen nog moeten beginnen.

“We gaan nu praten met de organisatie die daarvoor is opgericht, maar ik ben er bezorgd over dat er nog niets op dat front is ondernomen”, zei Merkel.

Eerlijke distributie

De Wereldgezondheidsorganisatie richtte in april een organisatie op die zich bezighoudt met de eerlijke distributie van vaccins over de wereld. Het doel was om gezamenlijk vaccins in te kopen en die op een eerlijke manier te verdelen, zodat aan het eind van 2021 alle mensen met een kwetsbare gezondheid en alle mensen die in de gezondheidszorg werken, zouden zijn ingeënt.

Maar hoewel de ontwikkelingen op het gebied van vaccins razendsnel gaan, komt het benodigde geld voor de inkoop- en verdelingsorganisatie maar niet binnen. Waar miljarden nodig zijn, komen slechts miljoenen binnen. Ook de leiders van de G20 kwamen niet over de brug. Cruciaal op dit moment is een gat van 4,5 miljard dollar in het budget.

Ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakte duidelijk dat de mooie woorden van de G20 leeg blijken als er geen boter bij de vis komt. “Ik ben blij dat de leiders van de G20 het eens waren over de noodzaak om Covid-19-vaccins voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken. Maar er is meer geld nodig”, zei zij.

Hoge verwachtingen

De wereldleiders spraken elkaar afgelopen weekeinde, op het moment dat er wereldwijd meer dan 58 miljoen mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. De bijeenkomst zou oorspronkelijk in het Saudische Riyadh zijn, maar de fysieke bijeenkomst ging vanwege de pandemie niet door.

Vooraf had Merkel al laten weten dat ze veel verwachtte van de bijeenkomst. Ze noemde de pandemie ‘een wereldprobleem’ dat alleen met ‘wereldwijde inspanning’ het hoofd geboden kan worden.

Die gezamenlijke wereldwijde inspanning kwam onder meer onder druk te staan omdat de Amerikaanse president Trump er weinig fiducie in heeft. Trumps slogan blijft ‘America first’, ook als het om de verdeling van vaccins gaat. De hele bijeenkomst kon Trump maar matig boeien: zaterdag verliet hij na een paar minuten de bijeenkomst om te gaan golfen.

“We erkennen de rol van uitgebreide immunisatie als een wereldwijd publiek goed”, zo onderschreven de leiders van de G20 zondagmiddag met zijn allen. Kortom: de G20 zou graag zien dat iedereen een inenting krijgt. Maar op de vraag hoe die twintig landen, die samen zo’n 90 procent van het wereldwijde bruto nationaal product vertegenwoordigen, dat willen bereiken, is nog geen antwoord. “We zien ernaar uit om de discussie over de toegang tot pandemiebestrijding voort te zetten.”

