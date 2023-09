Arleana Frost is transgender in Rusland: ‘Ik ben verboden in dit land, ik mag niet bestaan’

Een anti-transgenderwet die het parlement in Moskou in juli aannam, brengt Russische lhbti+’ers nog verder in het nauw. Arleana Frost (23) is een van hen. ‘Barbie heeft mijn leven gered.’

Ze is een van de weinigen in Moskou die nog altijd over straat gaan met een mondkapje. Al heeft dat niets met covid te maken en is het ook niet zomaar het eerste het beste mondmasker, benadrukt Arleana Frost terwijl ze een knalroze en met glimmende pailletten gedecoreerd mondkapje voor de camera van haar telefoon houdt. “Mooi hè? Net een prinsessenmasker”, glundert de 23-jarige Russische voordat ze een serieuzere toon aanslaat.

Want dat Frost nog altijd gemaskerd over straat gaat, heeft te maken met haar veiligheid. “Tot nog toe heb ik geen werkelijk nare situaties meegemaakt. Geen bedreigingen, geen fysieke intimidatie en geen geweld. Waarschijnlijk doordat mensen op straat niet zien dat ik een transgender ben.” Maar dat betekent niet dat ze zich veilig voelt in de Russische hoofdstad. “De situatie voor lhbti+-mensen in Rusland wordt met de dag grimmiger.”

Een permanente staat van angst

Zeker sinds het Russische parlement in juli dit jaar een wet aannam die geslachtsveranderende operaties verbiedt, is het toch al sterke anti-lhbti+-sentiment in Rusland alleen maar vijandiger geworden. De wet stipuleert dat ‘alle medische interventies die erop gericht zijn om de sekse van een persoon te veranderen’ verboden zijn. Daarnaast mag het gender van een persoon ook niet worden aangepast in officiële documenten.

Sindsdien leeft Frost in een vrijwel permanente staat van angst. “Feitelijk zegt deze regering: jij mag er niet zijn en wij geven helemaal niets om jou.” En het leven als lhbti’er in Rusland was al niet gemakkelijk. Zo nam het parlement vorig jaar een wet aan die het verbiedt om informatie over de lhbti+-gemeenschap te verspreiden. Een dergelijk verbod gold al voor de verspreiding van informatie over lhbti’ers onder minderjarigen, nadat in 2013 de zogeheten ‘anti-homopropagandawet’ werd ingevoerd.

Toch wist Frost zich al die jaren goed door het leven te slaan. “Het leven in Rusland als transgender is ingewikkeld, maar ik heb veel goede mensen om me heen verzameld. Mensen die me accepteren zoals ik ben. Daarnaast studeer ik media en communicatie en werk ik in een seksshop. Door er altijd direct voor uit te komen wie ik ben, heb ik een veilige omgeving voor mezelf gecreëerd.”

‘De regering is de grootst denkbare vijand die er is’

Al wankelt die veilige omgeving wel. “Zeker sinds de anti-transgenderwet van kracht is, is het leven niet meer hetzelfde. Ik voel me absoluut niet meer veilig. Toen de wet erdoorheen kwam belandde ik in een depressie. Het was alsof het kasteel dat ik door de jaren heen zo zorgvuldig had opgebouwd in één klap instortte. Wat de regering met deze wet heeft gedaan, is dat ze de publieke opinie nog verder heeft gemobiliseerd tegen mensen zoals ik. Dat creëert een agressieve sfeer en dat is doodeng. De regering is de grootst denkbare vijand die er is. Zodra je die tegen je hebt, voelt het alsof iedereen tegen je is. Daardoor voel ik me klein en klemgezet.”

Een manier om zich te verdedigen heeft Frost bovendien niet. Als transgender is ze juridisch gezien vogelvrij verklaard. “Wat kan ik doen? Protesteren? Naar de politie stappen? Naar een rechtbank? Niemand gaat me helpen. Ik ben verboden in dit land, ik mag niet bestaan. Ik weet wel dat zij fout zitten en dat ik het bij het rechte eind heb, maar dat maakt het niet minder eng of pijnlijk.”

Hoe haar toekomst eruitziet, weet Frost daarom nog niet. “In januari ben ik begonnen met het proces om mijn gender in mijn paspoort te veranderen. In mijn officiële documenten staat dat ik een man ben, terwijl ik dat helemaal niet ben. Nu is het te laat. Elke keer als ik dat paspoort zie doet dat pijn.” Datzelfde geldt voor de geslachtsveranderende operatie die Frost wil ondergaan. “In Rusland kan ik alleen nog in het illegale circuit terecht, maar dat is gevaarlijk en bovendien strafbaar.”

‘Ik heb het geld niet om naar het Westen te gaan’

Het liefst wil Frost naar Europa of Canada. “Of elk ander land met progressieve en liberale waarden waar ik mezelf kan zijn.” Maar zomaar vertrekken gaat niet. “Het is voornamelijk een geldkwestie. Ik heb simpelweg de middelen niet om naar het Westen te reizen en daar een nieuw bestaan op te bouwen. Eerst moet ik het geld bij elkaar zien te krijgen.”

Tot die tijd vindt Frost geborgenheid bij haar vrienden. “En bij Barbie”, voegt ze er met een grote grijns aan toe voordat ze de camera draait en de Barbiepoppen-collectie in haar appartement toont. “Het zijn er meer dan dertig. Afgelopen zomer heeft Barbie mijn leven gered. Nadat de anti-transgenderwet werd aangenomen, heb ik ontelbaar veel video’s over Barbie gekeken. Het maakte me iets lichter, een klein beetje blijer. Soms is het gewoon prettiger om mezelf voor te houden dat ik een Barbie girl in een roze Barbie world ben. Het is mijn medicijn tegen depressie.”

