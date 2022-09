Argentinië onder hoogspanning na aanslag op Cristina Kirchner

Voor het huis van Cristina Kirchner waren de gemoederen de laatste tijd al flink hoog opgelopen. Deze week kwam het nog tot een gewelddadige confrontatie tussen de politie en haar aanhangers, die zich bij het huis verzameld hebben om haar te ondersteunen in haar rechtszaak. Kirchner, de zittende vice-president van Argentinië, wordt momenteel door een openbaar aanklager vervolgd wegens corruptie.

Donderdagavond laat liep het bijna fataal af. Tussen haar aanhangers had zich een aanslagpleger gemengd. Toen ze naar huis kwam, richtte een man van dichtbij een pistool op haar en schoot. Kirchner overleefde doordat het wapen dienst weigerde.

De Argentijnse president Alberto Fernández noemde de aanslag in een televisietoespraak ‘de ernstigste gebeurtenis die we hebben beleefd sinds Argentinië terugkeerde naar de democratie’. Dat was in 1983.

Aanslag voert de politieke temperatuur verder op

De aanslag zal de politieke temperatuur in het toch al gepolariseerde Argentinië nog wat opvoeren. Over de motieven van de dader, die snel door de politie werd ingerekend, is overigens nog niets bekend. Het is enkel bekend dat het om een 35-jarige man van Braziliaanse origine gaat.

Dat Kirchner zowel intense haat als intense devotie oproept, dat is al langer bekend. De voormalige president van het land staat bekend als een flamboyante linkse populist, die haar aanhang van vooral armere Argentijnen bedient met anti-armoedeprogramma’s, maar ook grif geld uitgaf om bijvoorbeeld het voetbal op de publieke omroep te krijgen.

Haar tegenstanders zien in haar een spilzieke politica die het land te gronde heeft gericht met onverantwoordelijk beleid, en die een spoor van corruptie achter zich aan sleept. Ze zou allerlei lucratieve overheidscontracten onderhands gegund hebben aan politieke vrienden, en schimmige betalingen ontvangen hebben van de nationale luchtvaartmaatschappij.

Een politiek powerkoppel

Samen met haar man Néstor Kirchner vormde de inmiddels 69-jarige Cristina Fernández de Kirchner, zoals ze voluit heet, een politiek powerkoppel dat zich geleidelijk omhoog werkte in het landsbestuur. In 2003 werd hij president, terwijl zij de dubbelrol van senator en first lady vervulde. In 2007 stelde Néstor, die een paar jaar later zou overlijden, zich niet herkiesbaar. Vier jaar later won zijn vrouw overtuigend de verkiezingen.

De parallel met dat andere bekende powerkoppel dat in de jaren veertig en vijftig de basis legde voor de moderne Argentijnse politiek, Juan en Eva Perón, lag voor de hand, en Cristina schroomt niet om zichzelf nadrukkelijk als directe politieke erfgenaam van ‘Evita’ te stileren.

Na een intermezzo onder de centrum-rechtse kandidaat Mauricio Macri keerde Kirchner in 2019 terug als vice-president onder de huidige centrum-linkse president Fernández. Door zich bescheiden als vice-president op te stellen kon ze voorkomen dat de verkiezingen over haar omstreden persoonlijkheid gingen - het wanbeleid van Macri was een betere pitch bij die verkiezingen.

Het knettert geregeld

Maar het knettert geregeld in de regering; Kirchner bekritiseert het economische beleid van Fernández fel. In Buenos Aires wordt gespeculeerd dat Kirchner straks een echte comeback als president wil maken.

Dan moet ze alleen nog wel de rechtszaak wegens corruptie overleven, die nu tegen haar gevoerd wordt, en die haar voor twaalf jaar van publieke ambten kan uitsluiten, als ze veroordeeld wordt.

