Argentijnse presidentskandidaat ligt nu al op ramkoers met het buitenland

Het verdrag is al ondertekend en lidstaten moeten het alleen nog ratificeren. Maar volgens Fernández is het nog lang niet zo ver. “Er is geen ­akkoord. Er is alleen een brief getekend met een lijst van onderwerpen om over te praten.” Hij vindt dat sommige delen van de deal ‘nadelig voor Argentinië’ zijn, en wil die graag veranderen. Zondag won de links-populistische Fernández 47 procent van de stemmen tijdens een voorronde. De rechts-liberale president Mauricio Macri bleef steken op 32 procent. Een vergelijkbaar resultaat zou voldoende zijn om over ruim twee maanden ­Macri definitief te verslaan.

Ook met buurland Brazilië botste het meteen. President Jair Bolsonaro vreest vluchtelingenstromen uit ­Argentinië, mocht Fernández zijn economische plannen uitvoeren. Bolsonaro is vooral beducht voor beoogd vicepresident Cristina Kirchner, die zelf al tussen 2007 en 2015 de scepter zwaaide. Een ‘linkse rakker’ noemt Bolsonaro haar. Fernández haalde daarop uit naar Bolsonaro. Die is ‘racistisch, seksistisch en gewelddadig’.

Liberalisering

Onder Kirchner, en daarvoor onder haar inmiddels overleden man Nestor Kirchner, lag Argentinië overhoop met buitenlandse geldschieters en ­bemoeide de overheid zich sterk met de economie. Macri trof na zijn aantreden een schikking met buitenlandse schuldeisers en beloofde economische groei door liberalisering. Maar in 2018 ­belandde Argentinië in een recessie. ­Macri klopte bij het IMF aan voor een lening en bezuinigde op de overheidsuitgaven. Fernández wil de voorwaarden van dat krediet heronderhandelen en bezuinigingen terugdraaien.

De afgelopen dagen gingen economische indicatoren in Argentinië op rood. De beurs van Buenos Aires ­verloor tot en met dinsdag 38 procent van zijn waarde. De peso daalde 18 procent ten ­opzichte van de dollar. De financiële markten vrezen dat Argentinië onder Fernández zijn ­betalingsverplichtingen niet nakomt. Ook zonder politieke onwil krijgt ­Argentinië het de komende periode lastig. Volgens het economisch persbureau Bloomberg moet het land volgend jaar miljarden aan leningen in buitenlandse valuta terugbetalen of herfinancieren. Met een flink in waarde gedaalde peso wordt dat een dure aangelegenheid.

Onzekerheid

Een ander risico is dat ook Mauricio Macri met geld gaat strooien om zo alsnog de gunst van kiezers te kopen. Tijdens een persconferentie beloofde hij ­eerder deze week de inkomstenbelasting en de btw te verlagen, met energiebedrijven te onderhandelen over een ­lagere benzineprijs, en subsidies op consumptiegoederen te verhogen. Tegelijk vroeg hij Fernández om ‘de markten gerust te stellen’ door te beloven niet terug te grijpen op het economische beleid uit de periode-Kirchner. Fernández hield de boot af. “Ik ben maar een kandidaat. Ik ga niet praten met Wall Street, de vakbonden of de banken. Macri moet regeren.”

Zo riskeert Argentinië maanden van onzekerheid. Macri is president, maar de financiële markten reageren of Fernández al aan het roer staat. Die wil op zijn beurt, voorafgaand aan de verkiezingen, niet terugkomen op zijn belofte om de bij het Argentijnse volk impopulaire deal met het IMF te herzien.

