‘Argentijnse Bolsonaro’ zorgt voor politieke aardverschuiving

Zondag gingen de Argentijnen naar de stembus om in voorverkiezingen de presidentskandidaten voor de laatste ronde op 22 oktober te kiezen. Hoewel het al maandenlang op sociale media voorspeld werd, kwam het voor veel Argentijnen toch als een schok toen zondagavond bleek dat bijna een derde van de kiezers – 30 procent – stemde op de radicaal-rechtse populist Javier Milei.

Verder maakte ook de traditioneel centrumrechtse oppositiecoalitie zondagavond een ruk naar rechts door de overwinning van de uiterst rechtse ‘dama del hierro’ (ijzeren dame, red.) Patricia Bullrich op haar partijgenoot Horacio Larreta, de huidige burgemeester van de hoofdstad Buenos Aires. Dit betekent dat de kandidaat van de centrumlinkse regering, Sergio Massa, die gisteren teleurstelde met 21 procent van de stemmen, het op 22 oktober moet opnemen tegen twee rechts-autoritaire kandidaten, een unicum in de Argentijnse politiek.

Milei kanaliseert de volkswoede

Na ruim vijf jaar van economische crisis met een extreem hoge inflatie van 115 procent en ruim 40 procent van de Argentijnen onder de armoedegrens is het geloof in de traditionele politieke partijen tot een dieptepunt gedaald in Argentinië, velen snakken naar verandering en economische zekerheid. Javier Milei, vaak de ‘Argentijnse Bolsonaro’ genoemd, lijkt van deze onvrede het meest te profiteren. Hij kanaliseert de volkswoede jegens de ‘corrupte politieke kaste’ van het kirchnerismo, de politieke stroming die onder oud-president en huidig vicepresident Cristina Fernández de Kirchner jarenlang dominant was.

Milei belooft zijn kiezers alle corrupte politici naar huis te sturen en met een streng neoliberaal economisch- en een autoritair sociaal beleid orde op zaken te stellen. Zo wil hij de inflatie beteugelen door de Argentijnse peso te vervangen voor de Amerikaanse dollar, de uitkeringen en andere sociale voorzieningen afschaffen en het publieke onderwijs- en zorgstelsel privatiseren. Daarnaast flirt Milei openlijk met aanhangers van de voormalige militaire dictatuur (1976-83) en zegt hij hard op te zullen treden tegen de misdaad en elke vorm van politiek protest van ‘nietsnutten en uitkeringstrekkers’ die ‘niet willen werken.’

Hoewel zijn plannen vrijwel onuitvoerbaar zijn, weet hij een breed publiek aan te spreken. Zowel hoogopgeleide studenten en ondernemers uit de villawijken als gedesillusioneerde stemmers uit de verarmde middenklasse en ook de jongeren in de kansarme buitenwijken van de grote steden stemden zondagavond op zijn partij La Libertad Avanza.

Een ander Argentinië

De verkiezingen van 22 oktober zijn nog ver weg, de race is nog niet gelopen. Toch lijkt er in Argentinië, met twee kansrijke presidentskandidaten op de uiterst rechtse flank, een einde te zijn gekomen aan een lange periode van afkeer van politiek extremisme en geweld. Een periode die werd ingezet na de val van de dictatuur.

Veel gematigde Argentijnen maken zich zorgen over de extreme retoriek van Milei, die herinneringen aan deze zwarte bladzijden van de geschiedenis doet herleven. Politiek analist Eduardo Fidanza uitte zondagavond in het veelbekeken journalistieke programma Periodismo Para Todos (Journalistiek voor iedereen, red.) zijn zorgen: “We staan aan de vooravond van een ander Argentinië, waar politiek geweld en onderdrukking mogelijk weer worden geprefereerd boven de democratische rechtsstaat.”

