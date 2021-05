Archeologen vinden oudste graf van Afrika in Keniaanse grot

Het oudste graf van Afrika is in Kenia ontdekt. Een kind moet daar zo’n 78.000 jaar geleden zijn begraven in de rotsvloer van een tientallen meters hoge grot, Panga ya Saida. Het is niet het oudste graf ter wereld. In Eurazië zijn graven van homo sapiensen en neanderthalers gevonden die teruggaan tot 120.000 jaar geleden.

Het graf in Kenia werd in 2013 ontdekt in een grot met overhangend gesteente dat de ingang beschermde. Wetenschappers waren daar al drie jaar aan het graven en hadden al veel stenen gereedschappen gevonden. Laag na laag werd de grot afgegraven, en op drie meter diepte vonden de archeologen een verkleurd stuk bodem. Het bleek bij nader onderzoek een graf met een schedel en wat botten te zijn, die uiterst kwetsbaar waren. Het graf en de overblijfselen zijn in gips gegoten omdat de resten anders meteen zouden vergaan. Dit maakten de onderzoekers deze week bekend in een publicatie in het wetenschappelijke blad Nature.

Puzzelstukje gelegd

Aan de hand van de tanden kon worden vastgesteld dat het om een 3-jarig kind ging, dat de onderzoekers Mtoto noemden, ‘kind’ in het Swahili. Ook werd vastgesteld dat het om een homo sapiens in ontwikkeling ging.

Het bijzondere aan het graf is dat Mtoto met zorg was begraven. Het kind lag op de rechterzij in een foetuspositie, en het hoofd heeft gelegen op iets wat op een kussen lijkt. Ook lijkt het lichaam zorgvuldig te zijn ingepakt. In Afrika staat de wieg van het menselijk leven, maar sporen van begrafenisrituelen vinden wetenschappers pas vanaf 30.000 jaar geleden.

Er is nog veel onduidelijk over de manier waarop mensen in Afrika hun laatste rustplaats kregen en met wat voor ceremonie dat gepaard ging. Met het graf van Mtoto is een puzzelstukje gelegd. In de omgeving van de grot wordt nu verder gezocht naar mogelijke andere graven uit die tijd.

