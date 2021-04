Archeologen vinden in Egypte 110 graftombes van duizenden jaren oud

Het is de laatste tijd amper bij te houden, alle grote archeologische vondsten die gedaan worden in Egypte. Nu is het opnieuw raak: archeologen hebben in de provincie Dakahlia in de Nijldelta – zo’n 150 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Caïro – een verzameling van 110 graftombes ontdekt, uit verschillende periodes van de Egyptische geschiedenis.

Zeker 68 van de tombes hebben een ovale vorm en zouden uit de Predynastische periode komen – de tijd tussen 6000-3150 voor Chr. – nog vóór de eerste farao’s. De anderen tombes zijn rechthoekig, en worden gedateerd rond de 3000-1570 voor Chr. Sommige van de tombes bevatten de resten van volwassenen en kinderen, die vaak begraven zijn met potten en sieraden.

De belangrijkste vondst sinds de tombe van Toetanchamon

Het is niet de eerste grote archeologische vondst van deze maand. Begin april werd de ontdekking van een 3400 jaar oude stad in de buurt van Luxor bekendgemaakt. En niet zomaar een stad, maar de verloren stad van Aten, gesticht door Amenhotep III, zo menen de archeologen. Het is de grootste oud-Egyptische stad die ooit ontdekt is. Mogelijk heeft deze duizenden jaren onder het zand gelegen, voordat opgravingen eind vorig jaar de eerste stenen blootlegden.

Volgens de archeologen is het 3000 jaar oude Aten de grootste oud-Egyptische stad die ooit is opgegraven. Er werd veel gevonden, waaronder een ge­fos­si­li­seerde vis. Beeld AFP

Betsy Bryan, Egyptoloog aan de John Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten, en betrokken bij de opgraving van Aten, vindt de ontdekking van de stad de meest belangrijke archeologische vondst sinds de tombe van Toetanchamon. De stad geeft volgens haar “een bijzonder inkijkje in het leven van de oude Egyptenaren in een tijd dat het Egyptische rijk op z’n welvarendst was”.

De regering hoopt dat de toeristen komen

De 110 tombes en de 3400 jaar oude stad zijn maar enkele van de archeologische nieuwtjes die het hart van veel Egyptologen recentelijk sneller deed kloppen. Zo was er het afgelopen jaar de belangrijke vondst van 59 sarcofagen in Sakkara, de ontdekking van mummies met gouden tongen in de buurt van Alexandrië, en de heropening van de beroemde trappiramide van Djoser. De regering meet dit alles breed uit in het nieuws, in de hoop dat het toeristen zal trekken. De toerismesector is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land, en heeft de afgelopen jaren veel verlies geleden door politieke onrust, terroristische aanslagen en het coronavirus.

Naast de nieuwe archeologische vondsten pronkt de regering ook graag met de oude, zoals de grote stoet van 22 mummies van oud-Egyptische farao’s en hun vrouwen die deze maand dwars door de hoofdstad trok en overal ter wereld te volgen was via een livestream. De stoet vertrok met veel fanfare vanaf het oude Egyptische museum in het midden van de stad naar een nieuw museum speciaal ingericht voor de mummies, dat binnenkort opengaat.

Ook wordt er gebouwd aan nog een nieuw museum, waar de belangrijkste schatten van de oudheid – waaronder het beroemde masker van Toetanchamon – te zien zullen zijn. Musea die straks goedgevuld zullen zijn met toeristen, zo hoopt het land.

