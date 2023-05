Arabische Liga verwelkomt Syrië terug in haar midden

Op de volgende top van de Arabische Liga, over anderhalve week in Saudi-Arabië, zou zomaar een oude bekende op de foto kunnen staan, glimlachend tussen collega’s die de afgelopen jaren nog gokten op het einde van zijn regime. De Syrische president Bashar al-Assad werd in 2011 geëxcommuniceerd uit het invloedrijke regionale overlegorgaan. Dat gebeurde na de gewelddadige onderdrukking van pro-democratische protesten, een opmaat naar een burgeroorlog die twaalf jaar later nog altijd een humanitaire catastrofe betekent voor de bewoners van het land.

Hoewel het einde van die oorlog voorlopig niet in zicht is, is Syrië toch weer toegelaten tot de Arabische Liga. Dat is de uitkomst van een overleg in Caïro, waarbij 13 van de 22 ministers van buitenlandse zaken van de Liga aanwezig waren.

Diplomatiek offensief

De rehabilitatie komt na een periode waarin Syrië met een diplomatiek offensief al een beetje afscheid leek te nemen van zijn paria-status. De herintreding van Syrië in de Liga hing al in de lucht, maar verwacht werd dat het land daarvoor nog wel flinke concessies zou moeten doen, bijvoorbeeld optreden tegen de smokkel van de drug captagon, die het Midden-Oosten de afgelopen jaren vanuit Syrië overspoelt.

Doordat het overleg in Caïro achter gesloten deuren plaatsvond, is niet precies duidelijk wat Syrië heeft toegezegd om weer toegelaten te worden, en welke landen voor en tegen waren. Secretaris-generaal Ahmed Aboul Gheit van de Arabische Liga benadrukte wel dat niet alle Arabische landen hiermee hun individuele betrekkingen met Syrië genormaliseerd hebben. En dat de Liga de Syrische crisis ook niet als voorbij beschouwt. “Integendeel. Maar dit stelt de Arabische landen voor het eerst in jaren in staat om met de Syrische regering over alle problemen te discussiëren.”

Assad heeft de machtsstrijd gewonnen

Sommige analisten zien de voorzichtige dooi tussen aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran als een factor die heeft bijgedragen aan de detente. Iran was de afgelopen jaren een van de weinige steunpilaren van Assad, en dus was Saudi-Arabië tegen. Maar hoe dan ook zullen veel landen het simpelweg tijd hebben gevonden om het voldongen feit te accepteren dat Assad de machtsstrijd in zijn land heeft gewonnen.

Dat wil niet zeggen dat zijn regering in Damascus controle heeft over alle gebieden in het land, of die spoedig terug verwacht te krijgen. Syrië blijft een lappendeken waar rivaliserende rebellengroeperingen, restanten van IS en belangen van buurlanden door elkaar blijven lopen. Het geweld staat de afgelopen jaren op een lager pitje, maar flakkert soms nog op.

Dreiging van hongersnood

De humanitaire situatie is onverminderd dramatisch. De dreiging van hongersnood is permanent, en de helft van de vooroorlogse bevolking van zo’n 22 miljoen is nog altijd op de vlucht, in eigen land of in het buitenland. Volgens een schatting van de VN zijn de afgelopen jaren meer dan 300.000 burgers omgekomen door direct oorlogsgeweld, nog los van de doden door gebrek aan voedsel en medicijnen.

Voor de wederopbouw van Syrië zijn miljarden nodig. Die zullen voorlopig, de diplomatieke dooi ten spijt, buiten bereik van Assad blijven. Westerse landen volharden in hun boycot, en Assads bondgenoot Rusland heeft met de oorlog in Oekraïne wel iets anders aan het hoofd. En voor Arabische landen geldt dat investeringen in zo’n onzekere omgeving als Syrië een stuk duurder zijn dan diplomatiek overleg.

