Arabische landen zijn woest om annexatieplannen van Netanyahu

Benjamin Netanyahu had veel weg van een schoolmeester toen hij dinsdag op de Israëlische televisie verscheen. Staand achter een spreekgestoelte met in zijn ene hand een aanwijsstok en in de andere een microfoon sprak de Israëlische premier over zijn nieuwe plan voor de Jordaanvallei.

Toch was zijn boodschap minder schools dan zijn presentatie deed vermoeden. Netanyahu wil namelijk, mocht hij volgende week bij de parlementsverkiezingen worden herkozen, grote gedeelten van de op de bezette Westoever gelegen Jordaanvallei annexeren.

Het plan viel op zijn zachtst gezegd niet bij iedereen in goede aarde. Vanuit de Arabische wereld volgden direct felle reacties. Volgens Ayman Safadi, de Jordaanse minister van buitenlandse zaken, duwt het plan ‘de hele regio richting geweld’. Ook Ayman Odeh, de leider van een alliantie van Arabische partijen in Israël, had geen goed woord over voor de uitlatingen van de premier. Hij noemde die ‘niet alleen een verkiezingstruc’, maar ook ‘een toonbeeld van apartheid’. Saudi-Arabië stelde op zijn beurt dat het plan ‘een gevaarlijke escalatie jegens het Palestijnse volk’ behelst.

De troef in Netanyahu's campagne

Netanyahu deed zijn plan dinsdagavond uit de doeken met behulp van een landkaart van de Jordaanvallei met in het blauw de door Israël te annexeren gebieden en in het oranje de gebieden die onder Palestijns zelfbestuur blijven staan. In het plan omcirkelt Israël de gehele Westelijke Jordaanoever en worden de Palestijnse gebieden afgesneden van de oostelijke grens met Jordanië. Enkele Palestijnse steden en dorpen zijn op de kaart van Netanyahu niet meer dan witte stipjes: enclaves in een door Israël geannexeerd gebied.

De plannen van de premier komen een week voor Israël naar de stembus gaat om een nieuwe regering te kiezen. Het idee om grote delen van de Palestijnse gebieden te annexeren, lijkt dan ook de troef in Netanyahu’s verkiezingscampagne waarmee hij de ultranationalistische rechterflank van het electoraat voor zich wil winnen.

Netanyahu stelde tijdens zijn presentatie bovendien dat hij zijn plan ‘in maximale coördinatie met de Amerikaanse president Trump’ wil uitvoeren. Volgens de premier komt Trump op zeer korte termijn met zijn lang verwachte vredesplan voor het Midden-Oosten. Naar verluidt is in dat plan geen plek ingeruimd voor een Palestijnse staat. Netanyahu zegt al tijden geen heil te zien in een zogenoemde tweestatenoplossing.

Lees ook:

De coalitievorming in Israël is mislukt, de Israëliërs mogen opnieuw naar de stembus

De Israëliërs mogen opnieuw gaan stemmen. Demissionair premier Netanyahu is er niet in geslaagd om op tijd een coalitie te vormen.