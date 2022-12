Aquariumruit breekt: miljoen liter water en 1500 vissen op straat

Het water sleurde delen van de voorgevel van het hotel mee de straat op. De politie en brandweer meldden twee gewonden. Volgens de Duitse krant Bild spatte het aquarium als gevolg van ‘materiaalmoeheid’ uiteen.

De toeristentrekpleister AquaDom is de blikvanger van het Radisson Collection Hotel, dicht bij de Dom van Berlijn. Met één miljoen liter water is het het grootste cilindrische aquarium ter wereld. Er zwemmen 1500 exotische vissen in rond.

‘Een enorm lawaai’

Het uiteenspattende glas veroorzaakte volgens de hulpdiensten ‘een enorm lawaai’. “Als het aquarium defect is, is het niet een klein scheurtje waar het water uit lekt, maar het hele aquarium barst ineens open”, zei een woordvoerder van de brandweer.

Op beelden die via sociale media verspreid worden, is de ravage goed te zien. Foto’s en video’s tonen een verwoeste hotellobby, overspoeld door meubels en glasscherven.

Het aquarium stond al sinds 2004 in het atrium van het Radisson Collection Hotel. Het is onderdeel van Sea Life Berlijn. Vanuit een glazen lift in het midden van het aquarium konden bezoekers de waterwereld rondom bekijken.

De AquaDom was juist in de zomer van dit jaar heropend na een renovatie die 2,5 jaar had geduurd.

