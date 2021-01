Antifraude-agentschap onderzoekt rol grens- en kustwacht Frontex bij ‘pushbacks’ vluchtelingen

Het Europese antifraude-agentschap Olaf is een onderzoek begonnen naar mogelijk wanbeleid bij Frontex, de grens- en kustwacht van de Europese Unie. Over de aard van het onderzoek is officieel niets bekendgemaakt, maar er zou een verband zijn met de berichten van vorig najaar over de mogelijke betrokkenheid van Frontex bij zogeheten ‘pushbacks’, het terugduwen van bootjes met migranten.

Begin december al zouden Olaf-medewerkers het hoofdkantoor van Frontex in de Poolse hoofdstad Warschau hebben doorzocht. Volgens bronnen tegenover onder meer het Duitse weekblad Der Spiegel en nieuwswebsite EUobserver betreft het onderzoek de hoogste Frontex-kringen, onder meer directeur Fabrice Leggeri en zijn kabinetschef Thibauld de La Haye Jousselin.

Olaf richt zich in de eerste plaats op interne EU-fraude, maar kan ook plichtsverzuim en ‘serieuze misdragingen binnen de Europese instituties’ aan de kaak stellen. In die context zouden de beschuldigingen over de pushbacks-praktijken kunnen vallen. Bovendien is er volgens onbevestigde berichten bij Frontex mogelijk sprake geweest van intimidatie: de laatste tijd heeft een aantal medewerkers ontslag genomen.

In een verklaring meldt Frontex dat het volledig meewerkt aan het Olaf-onderzoek.

In strijd met internationaal recht

Verscheidene media meldden in oktober dat de Griekse kustwacht migrantenboten vanuit Turkije tot de terugtocht dwingt en dat Frontex daaraan zou meewerken. Dergelijke pushbacks zijn in strijd met het internationale recht.

In een hoorzitting met het Europees Parlement vorige maand sprak Leggeri de beschuldigingen tegen. Hij wist veel parlementariërs echter niet te overtuigen. De sociaal-democraten vroegen om zijn ontslag.

