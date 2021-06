Anti-Netanyahukamp wil snel af van parlementsvoorzitter

De acht partijen van die coalitie hebben gevraagd om een stemming over de positie van de parlementsvoorzitter. Ze schuiven voormalig politiechef van Jeruzalem Mickey Levy naar voren om hem te vervangen, schrijft nieuwssite Times of Israël. Levy behoort tot de Toekomstpartij van oppositieleider Yair Lapid.

Het anti-Netanyahu-kamp in het parlement slaagde er woensdag in een coalitie te vormen. Die moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement, waar de groep beschikt over een minimale meerderheid van 61 van de 120 zetels. Dat betekent dat een enkele overloper de nieuwe coalitie al ernstig in de problemen kan brengen.

Lapid en zijn medestanders willen hun regering daarom zo snel mogelijk goedgekeurd krijgen. Uitstel geeft Netanyahu en zijn bondgenoten de mogelijkheid om druk uit te oefenen op rechtse parlementariërs die twijfelen over de samenwerking met partijen waar ze ideologisch weinig mee gemeen hebben. De stemming over de positie van Levin wordt verwacht op maandag, schrijft Haaretz.

Lees ook:

Benjamin Netanyahu vecht voor zijn politieke leven na het ‘bedrog van de eeuw’

Na twaalf onafgebroken jaren als premier van Israël lijkt een zesde termijn Benjamin Netanyahu dan toch door de vingers te glippen. Maakt hij nog enige kans?