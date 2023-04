Anti-abortusstrijd in conservatieve staten kan gevolgen hebben voor heel de VS

Amerikaanse vrouwen die na dit weekend een abortus willen ondergaan, kunnen daarbij nog altijd gebruik maken van het middel mifepriston, dat nu in meer dan de helft van de abortussen gebruikt wordt. Een verbod dreigde na een uitspraak van een rechter vorige week. In hoger beroep is dat nu voorlopig van de baan, maar het gebruik is wel aan beperkingen gebonden. Mifepriston mag nog maar tot zeven weken zwangerschap worden voorgeschreven, in plaats van tien. Het mag bovendien niet meer per post worden opgestuurd.

Met het verbod op medicatie per post wordt een van de sluiproutes afgesneden voor vrouwen die een abortus willen, maar voor wie die in eigen staat niet meer beschikbaar is. Sinds het hooggerechtshof vorig jaar juni een streep zette door het landelijke recht op abortus, hebben veel conservatieve staten abortus bijna helemaal of helemaal verboden.

De strijd tegen de abortuspil mifepriston is een volgend front dat de anti-abortusbeweging heeft geopend in haar juridische strijd. Sinds de uitspraak van het hooggerechtshof is het aan individuele staten of ze abortus nog wel of niet toestaan. Maar als abortusmedicatie van de markt gehaald wordt, kan dat uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van abortus in staten die dat recht wel garanderen.

Rechter staat bekend als fel anti-abortus

Vorige week ging de federale rechter Matthew Kacsmaryk in Texas mee met de bezwaren van een actiegroep tegen abortus, die vond dat de geneesmiddelenautoriteit FDA in 2000 fouten had gemaakt bij het goedkeuren van het mifepriston. Volgens voorstanders van het recht op abortus was dat een gratuit argument: als er destijds al iets mis was met de procedure, dan is in de afgelopen 23 jaar wel gebleken dat het middel absoluut niet onveilig is.

De activisten hadden hun actiegroep vorig jaar bewust opgericht in een district waar Kacsmaryk de enige federale rechter is. De door Trump benoemde magistraat staat bekend als fel anti-abortus. Het hof van beroep waar de zaak vervolgens diende, staat onder activisten eveneens bekend als zeer conservatief.

Toch schrok dat hof kennelijk terug voor de consequenties van deze uitspraak: het is een unicum dat één enkele rechter het professionele oordeel van een geneesmiddelenautoriteit overschrijft, en dat nog wel na een kwart eeuw.

Het middel wordt ook gebruikt bij miskramen

Het hof koos voor een soort tussenoplossing, waarbij de toelating uit 2000 voorlopig blijft staan, maar een aantal versoepelingen uit 2016 wel werden teruggedraaid, in afwachting van een definitief inhoudelijk oordeel in de rechtszaak. Het federaal ministerie van Justitie liet donderdag weten dat nu om een spoedinterventie zal vragen van het Hooggerechtshof, om duidelijkheid te brengen in de zaak.

Wat die ermee zullen doen, is een open vraag. Vorig jaar bleek dat dat hof in de nieuwe conservatieve samenstelling er niet voor terugschrok om het arrest Roe v. Wade, dat al bijna 50 jaar stond, terug te draaien teneinde het recht op abortus af te schaffen.

Maar deze zaak heeft ook gevolgen die verder gaan dan alleen de strijd tegen abortus. Zo wordt mifepriston ook gebruikt bij miskramen. Bovendien vreest de farmaceutische industrie voor de onzekerheid op de geneesmiddelenmarkt die het gevolg kan zijn als rechters zich mogen gaan bemoeien met het professionele oordeel van de geneesmiddelenautoriteit.

Ook voorstanders van het recht op abortus vrezen dat deze zaak nog maar het begin is. Op zich valt er door artsen nog wel om een verbod van mifepriston heen te werken. Wat in de volksmond ‘de abortuspil’ heet, is vaak een combinatie van twee pillen, mifepriston en misoprostol. Ook met alleen misoprosol is een abortus op te wekken, al is dat net iets minder effectief en geeft het iets meer bijwerkingen dan de combinatie. Maar sommige artsen vrezen dat misoprostol het volgende doelwit kan zijn van de anti-abortuslobby.

