Annexatie of niet, het Oekraïense leger gaat onvermoeibaar door met zijn offensief

Annexatie of niet, het Oekraïense leger gaat onvermoeibaar en vastberaden door met het offensief dat het een paar weken eerder in het oosten en zuiden van het land inzette tegen de Russische bezettingsmacht. Ook maandag wist Kiev wederom enorme terreinwinst te boeken in de bezette gebieden die de Russische president Vladimir Poetin vrijdag nog officieel, en illegaal, annexeerde tijdens een ceremoniële plechtigheid in het Kremlin.

Onder meer in de zuidelijke regio Cherson kwam het tot een grote doorbraak, waarbij Oekraïense troepen de gelijknamige hoofdstad van de provincie steeds meer naderen. Kiev gaf zoals gebruikelijk uit militair-strategische overwegingen weinig details prijs over de vorderingen op het slagveld. De Oekraïense president Volodimir Zelenski verklaarde in zijn speech in de nacht van maandag op dinsdag slechts dat er ‘nieuwe bevrijde gebieden zijn in diverse regio’s’ en dat ‘felle gevechten aanhouden op diverse plekken aan het front’.

Van de andere zijde kwamen daarentegen wel meer details naar buiten. Zo bevestigden de door Moskou geïnstalleerde leiders in Cherson dat er inderdaad sprake is van een opmars. Vladimir Saldo, de leider van de Russische bezettingsmacht in Cherson, erkende dinsdag dat de Oekraïense strijdkrachten door waren gebroken tot aan Doedtsjani, een stadje op de westoever van de rivier de Dnjepr zo’n dertig kilometer ten zuiden van waar de frontlinie vóór maandag lag. “Er zijn plaatsen die worden bezet door Oekraïense strijdkrachten”, zo liet Saldo weten aan de Russische staats-tv.

Ook het ministerie van defensie in Moskou erkende dat er verliezen zijn geleden. Volgens een woordvoerder hebben ‘numeriek superieure’ Oekraïense tanks een ‘diepe wig geslagen’ ten zuiden van Zolota Balka, een dorp dat eveneens aan de Dnjepr ligt en dat tot voor kort op de frontlinie lag.

Terreinwinst in Loegansk

Maar niet alleen in het zuiden kwam het tot militaire overwinningen voor Kiev. Ook uit het oosten kwamen berichten van succesvolle vorderingen van het leger. De Oekraïense strijdkrachten zouden volgens een bevelhebber van Kremlingezinde milities in de oostelijke provincie Loegansk enkele kilometers zijn doorgedrongen in de regio voordat ze werden gedood. Hoewel deze berichten nog niet onafhankelijk bevestigd zijn, komen er vanuit Rusland diverse berichten die er inderdaad op duiden dat Kiev langzaam maar zeker terreinwinst boekt in Loegansk, een regio die tot voor kort nagenoeg geheel onder controle van de Russische bezettingsmacht stond.

Zo meldden diverse Kremlingezinde bloggers dat de Oekraïners momenteel oprukken tot aan Kreminna en Svatove, twee stadjes in de regio Loegansk. Naar verluidt zouden de Russische troepen daar opdracht hebben gekregen zich terug te trekken, net zoals een aantal weken geleden, toen het Oekraïense leger in een kwestie van dagen grote delen van het noordoostelijke gebied rondom de stad Charkov heroverde.

Voor Moskou zijn de verliezen in Cherson en Loegansk de zoveelste tegenslag op rij op het slagveld. Zaterdag heroverde Kiev bijvoorbeeld al de strategisch gelegen stad Liman in de provincie Donetsk. De verliezen zijn des te pijnlijker voor het Kremlin, aangezien ze allemaal worden geleden in de provincies die Moskou vorige week illegaal annexeerde middels een presidentieel decreet.

Maandag werd Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov nog het mikpunt van spot, nadat hij min of meer erkende dat Moskou nog bezig was te bepalen waar de nieuwe zelfverklaarde grenzen van de ingelijfde gebieden – en dus in de ogen van het Kremlin Rusland zelf – nu precies lopen. “Wij blijven de bevolking van deze regio’s raadplegen [over de grenzen, red.]”, refereerde hij naar de ingelijfde regio’s Cherson en Zaporizja die Rusland slechts gedeeltelijk bezet. “Uiteraard zal elke uitkomst afhangen van de wil van de mensen die in een specifiek gebied leven.”

Beeld Bart Friso

