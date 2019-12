Angola legt beslag bij dochter van ex-president

Het Angolese Openbaar Ministerie heeft maandag beslag gelegd op ruim 1,1 miljard dollar aan bezittingen van Isabel dos Santos, dochter van ex-president José Eduardo dos Santos. Haar Angolese bankrekeningen zijn bevroren, evenals haar aandelen in een aantal grote bedrijven, waaronder het Angolese telecombedrijf Unitel. Ook op de bezittingen van haar echtgenoot Sindika Dokolo en haar belangrijkste mede-bestuurder Mário Leite da Silva is beslag gelegd.

Dos Santos was jarenlang de rijkste vrouw van Afrika. Diverse internationale media beschreven eerder hoe zij die rijkdom dankzij politieke en financiële steun van de Angolese staat zou hebben verkregen. Haar vader, José Eduardo dos Santos, was een kleine veertig jaar lang president van het olierijke land, en zou zijn positie gebruikt hebben om staatsbezittingen naar zijn dochter toe te schuiven. Het zakenblad Forbes beschreef al in 2013 hoe zij lucratieve overheidscontracten en voordelige leningen en investeringen van staatsbedrijven via haar vader ontving.

Corruptie

Onder druk van ontevreden Angolezen trad José Eduardo dos Santos in 2017 na bijna veertig jaar presidentschap af. Sinds de daling van de olieprijzen in 2010 verkeert het land in een ernstige economische crisis, de helft van de bevolking leeft inmiddels in armoede. De opvolger van Dos Santos, João Lourenço, kondigde kort na de machtswisseling een strijd tegen corruptie aan. Eerder dit jaar annuleerde hij al een aantal overheidscontracten die aan de presidentsdochter waren gegund.

Als reden voor de beslaglegging noemt de Angolese staat een aantal uitstaande schulden van Dos Santos aan Angolese staatsbedrijven. Zo meldt de aanklager dat Exem Energy, een Nederlandse BV van Dos Santos, een schuld heeft van 75 miljoen euro aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, die ondanks herhaaldelijke aanmaningen nooit is terugbetaald. Ook een lening van het staatsdiamantbedrijf Sodiam aan een bedrijf van Dos Santos zou nooit zijn terugbetaald.

Wegsluizen

Volgens de Angolese Staat probeerde Dos Santos haar vermogen de afgelopen maanden veilig te stellen door het naar andere bedrijven weg te sluizen. Zo wilde ze onlangs vanuit Portugal ‘via haar zakenpartner Leopoldino Fragoso do Nascimento tien miljoen euro overmaken naar een bankrekening in Rusland.’ Deze betaling is tegengehouden door de Portugese politie. Dos Santos was ook bezig om haar aandelen in het telecombedrijf Unitel over te zetten op de naam van iemand anders, meldt het Angolese openbaar ministerie. Volgens de aanklager heeft Dos Santos ook contact gelegd met Japanse autoriteiten, omdat ze tot een miljard euro wilde investeren in Japan.

Dos Santos heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en zegt dat de huidige president een heksenjacht op haar voert. Maandag riep ze via Twitter medewerkers van haar bedrijven op om rustig te blijven. Volgens het Angolese Openbaar Ministerie bevinden Dos Santos en Sindika Dokolo zich momenteel in het buitenland.

