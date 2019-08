Angela Merkel wil een EU-reddingsplan voor bootvluchtelingen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil een EU-reddingsmissie voor vluchtelingen. “Mensen redden, is net zo belangrijk als het bestrijden van mensensmokkelaars”, zei ze donderdag tijdens de afscheidsreceptie voor haar minister van defensie Ursula vonder Leyen. Haar pleidooi voor een zo’n missie vond al snel zijn weg buiten het Berlijnse feestzaaltje. Niet zo verwonderlijk want Brussel besloot juist een paar maanden geleden operatie Sophia na vier jaar te beëindigen. Tijdens de missie, die vooral als doel had mensensmokkel tegen te gaan, werden tienduizenden mensen uit zee gered.

De bondskanselier wil dat schepen van Europese overheden weer betrokken worden bij het redden van mensen. Nu worden de reddingsacties door enkele hulporganisaties uitgevoerd. Daarbij openbaart zich op de Middellandse Zee de ene patstelling na de andere. Italië houdt zijn havens dicht voor schepen van ngo’s en andere Europese landen tonen weinig initiatief hun havens wel beschikbaar te stellen. Van een plan van de Franse president Macron om met een groep Europese landen een voortrekkersrol te spelen – in een ‘coalitie van bereidwilligen’ – is ook weinig merkbaar.

Zo kan het dat honderden mensen die uit zee zijn gered dagen en soms weken op schepen moeten afwachten met wat voor oplossing Europa komt aandragen. “Als Europese politici geen oplossing vinden, wie dan wel?’ twitterde vrijdag een Spaanse hulporganisatie die reddingsacties uitvoert met de Open Arms. De 147 opvarenden van dat schip kregen deze week te horen dat een aantal landen bereid is hen op te nemen. Dit nadat de eigenaar, een Spaanse hulporganisatie, een rechtszaak had aangespannen.

De rechter oordeelde dat Rome niet kan verbieden dat schepen van hulporganisaties de Italiaanse wateren binnenvaren, maar deed geen uitspraak over het verbod op toegang tot Italiaanse havens. Vooralsnog hebben negen mensen het schip verlaten. Wanneer de rest van boord mag, was vrijdagavond niet bekend. De bemanning van een ander schip, de Ocean Viking, met 356 mensen aan boord die door Artsen zonder Grenzen uit zee zijn gered, heeft te horen gekregen dat het niet in Italië of Malta mag aanleggen.

