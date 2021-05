Angela Merkel werd met hulp van bondgenoot Denemarken afgeluisterd door Amerika. En zij niet alleen

We willen de kaarten op tafel zien, reageerde een boze Zweedse minister van defensie Peter Hultqvist maandag op het Deense spionageschandaal. “Het afluisteren van bondgenoten is onacceptabel”, stelde hij.

De Deense omroep DR onthulde zondag dat de Deense inlichtingendienst FE zijn Amerikaanse evenknie NSA tussen 2012 en 2014 actief heeft geholpen bij het afluisteren van prominente Europese politici. Onder anderen Franse, Noorse, Zweedse en Duitse politici en hoge functionarissen zouden zijn bespied.

Denemarken ligt geografisch gezien erg gunstig voor het wereldwijde internetverkeer. Het heeft toegang tot internetkabels in zee waar communicatie uit een groot aantal Europese landen en uit Rusland doorheen stroomt. Het land heeft een spionagesysteem ontwikkeld dat het mogelijk maakt telefoongesprekken, chatberichten en e-mails te onderscheppen. De Deense omroep stelt dat de telefoons van onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar toenmalige minister van buitenlandse zaken Frank-Walter Steinmeier door de Deens-Amerikaanse samenwerking konden worden afgeluisterd.



Toch reageerde Berlijn maandag aanvankelijk een stuk rustiger dan Stockholm. “De Duitse regering heeft hier notitie van genomen en is in contact met alle relevante nationale en internationale autoriteiten om dit opgehelderd te krijgen”, zei de woordvoerder van Merkel.

Later die dag volgden er strengere woorden: zowel Merkel als de Franse president Emmanuel Macron eiste opheldering van de VS over de afluisterpraktijken. “Dit is onacceptabel gedrag tussen bondgenoten”, aldus Macron. “Er is geen ruimte voor wantrouwen tussen ons.” Merkel zei het helemaal eens te zijn met de Franse president.

Snowdon reageert met een sarcastische tweet

Berlijn was al eerder op de hoogte van de Amerikaanse afluisterpraktijken. Klokkenluider Edward Snowden onthulde in 2013 details over het geheime Amerikaanse programma. De voormalige medewerker van de NSA lekte destijds een grote hoeveelheid documenten over de werkwijze van de inlichtingendienst. “Oh, waarom heeft niemand ons gewaarschuwd?”, reageerde Snowden met een sarcastische tweet in het Deens op de nieuwste onthullingen van de DR en een aantal andere Europese media.

Die onthullingen werpen voornamelijk licht op een geheim intern onderzoek dat de Deense inlichtingendienst in 2015 uitvoerde naar de Amerikaanse spionage via de Deense internetkabels. De journalisten spraken maandenlang met negen verschillende bronnen die toegang hadden tot dat geheime onderzoek, dat de codenaam ‘Operatie Dunhammer’ meekreeg. Binnen de FE zou veel discussie zijn geweest over deze samenwerking.

De Deense minister van defensie Trine Bramsen, die vorig jaar al werd geïnformeerd over de spionage, zei tegen DR dat ‘het systematisch afluisteren van nauwe bondgenoten onaanvaardbaar is’. Verder zei ze dat de regering niet kan speculeren over inlichtingenzaken die via de media naar boven zijn gekomen, maar dat de kwestie in het parlement besproken wordt.

De NSA en de Deense inlichtingendienst hebben nog niet gereageerd op de beweringen.

Lees ook:

Rechter VS: Door klokkenluider Snowden onthuld afluisterprogramma illegaal

Een Amerikaanse rechtbank oordeelt dat het grootschalige afluisterprogramma van het nationale veiligheidsagentschap NSA, dat in 2013 werd onthuld door klokkenluider Edward Snowden, illegaal is.