Anders dan elders in Europa, is in Servië aan vaccins geen gebrek door hulp van China en Rusland

In december kwamen er nog alarmerende berichten uit Servië: de ziekenhuizen in de hoofdstad Belgrado lagen vol, coronapatiënten moesten uren verderop worden ondergebracht en artsen waarschuwden dat de gezondheidszorg op instorten stond.

Krap twee maanden later is de stemming totaal anders. Terwijl heel Europa klaagt over de sloomheid van de vaccinatiecampagne, heeft een op de zeven Serviërs de corona-inenting al gehad. In Europa prikt alleen het Verenigd Koninkrijk sneller. Het eerste EU-land op de lijst is Malta, waar een op de negen inwoners is ingeënt.

Anders dan elders in Europa, is in Servië aan vaccins geen gebrek. En die komen vooral uit China. Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat het dringen werd bij de westerse farmaceuten, pakte president Aleksandar Vucic de telefoon en smeekte hij naar eigen zeggen zijn Chinese ambtsgenoot Xi om te hulp te schieten.

Chinese en Russische vaccins

En zo nam Vucic een maand geleden hoogstpersoonlijk op het vliegveld van Belgrado een miljoen doses Sinopharm in ontvangst, waarna de massavaccinatie kon beginnen. Afgelopen week arriveerden nog eens een half miljoen.

Daarnaast prikt Servië ook al met het Russische vaccin Spoetnik V, en onderhandelt het met de fabrikant over een licentie om dat zelf te gaan produceren. De westerse vaccins krijgt Servië ook, maar in veel kleinere aantallen. Toegezegde leveringen via de Europese Unie en de Verenigde Naties laten nog op zich wachten. De Chinese en Russische vaccins zijn in de EU nog niet goedgekeurd, maar volgens Vucic zijn ze veilig en werkzaam.

Vucic’ internationale politiek betaalt zich zo uit in de coronacrisis. Hij vaart formeel een pro-Europese koers, maar tegelijkertijd houdt hij de banden met de oosterse grootmachten warm. De EU moet intussen knarsetandend toezien hoe het grootste kandidaat-lid op de Balkan elders aanklopt voor hulp. Maar volgens Vucic is er helemaal geen sprake van politieke spelletjes – hij wil gewoon zijn bevolking zo snel mogelijk inenten.

‘We moeten voor onszelf zorgen’

“Tot nu toe hebben we niks gekregen via de VN. Alleen via bilaterale contracten met Pfizer. En met China en Rusland. Ook van de EU hebben we niets gekregen”, zei hij in een interview. “Dat is geen kritiek. Maar we moeten voor onszelf zorgen. Het is niet makkelijk om te zien dat anderen in de regio vaccins krijgen, en wij tegelijkertijd onze bevolking niets zouden kunnen bieden.”

Buurland en EU-lidstaat Hongarije heeft inmiddels ook de Russische en Chinese vaccins goedgekeurd, en zegt daarbij geïnspireerd te zijn door Servië. Zondag zette Vucic een nieuwe stap in zijn vaccinatietriomftocht: op de grens overhandigde hij 4680 doses van het Pfizer-vaccin aan premier Zaev van Noord-Macedonië. Daardoor kan ook dat land nu de eerste prikken zetten.

