Amnesty: Oekraïense legerposities in bewoond gebied brengen burgers in gevaar

Het Oekraïense leger brengt burgers in gevaar door troepen en materieel in woonwijken te plaatsen, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een nieuw rapport dat donderdag naar buiten kwam.

Volgens het rapport hebben onderzoekers van Amnesty tussen april en juli “in zeker negentien steden en dorpen bewijs gevonden van Oekraïense troepen die aanvallen lanceren vanuit bewoonde gebieden, en zich ophouden in civiele gebouwen”. Ook waren er vijf meldingen van ziekenhuizen die werden gebruikt als militaire bases, wat volgens Amnesty neerkomt op een “duidelijke schending van het internationale humanitaire recht”.

De secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie, Agnès Callamard, benadrukt dat de aanwezigheid van de militairen in bewoond gebied burgers extra in gevaar brengt, omdat die de kans vergroot dat het doelwit zal worden van Russische aanvallen. “We hebben een patroon gedocumenteerd van Oekraïense troepen die burgers in gevaar brengen en het risico lopen het oorlogsrecht te schenden”, laat ze weten in een verklaring.

Woedende reacties uit Kiev

Wel benadrukt Amnesty dat het feit dat het Oekraïense leger zich in woongebied bevindt, niet betekent dat Russische aanvallen op deze gebieden gerechtvaardigd zijn. Maar om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, stelt het rapport voor, kunnen de militairen zich beter ophouden in rondom liggend dichtbegroeid bos of in militaire bases die zich niet in stedelijk gebied bevinden. Ook zouden burgers die in de buurt wonen van militaire posities moeten worden gewaarschuwd voor mogelijke Russische aanvallen.

Vanuit Kiev is er woedend gereageerd op het nieuws: de adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, Michailo Podoljak, beschuldigt Amnesty ervan mee te doen aan de Russische ‘desinformatie en propagandacampagne’. De minister van buitenlandse zaken Dmitro Koeleba laat weten ‘woest’ te zijn, en vindt dat Amnesty ‘moet stoppen met het creëren van een onjuiste realiteit’.

IAEA waarschuwt voor nucleaire ramp in Oekraïne

De grootste kerncentrale van Europa ligt in Oekraïne. Een nucleaire ramp, zoals die in Tsjernobyl in 1986, ligt op de loer vanwege de oorlog.