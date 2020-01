Amerikanen uitgedaagd door Somalische terroristen

In de drie jaar dat Donald Trump president van de Verenigde Staten is, regent het Amerikaanse raketten op doelwitten van de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië. In Trumps ambtsperiode hebben zeker vijf keer meer raketaanvallen plaatsgevonden dan in die van zijn voorganger Barack Obama, die acht jaar duurde.

Maar verslagen lijkt Al-Shabaab allerminst. Het zoekt zelfs de confrontatie met de Amerikanen. Zondag voerde de organisatie een van haar meest brutale aanvallen uit. In de vroege ochtend vielen de strijders een militaire basis in Kenia aan waar ook het Amerikaanse leger gebruik van maakt. De vier uur durende aanval op het vliegveld van Manda Bay nabij het eiland Lamu kostte drie Amerikanen het leven, onder wie een militair en twee contractmedewerkers. Twee andere Amerikanen raakten gewond. Bovendien beschadigde Al-Shabaab twee vliegtuigjes, twee Amerikaanse helikopters en diverse militaire voertuigen.

Boven de zwaar gefortificeerde luchtmachtbasis steeg een zwarte rookkolom op van in brand staande olietanks. De Keniaanse autoriteiten meldden dat vijf militanten zijn omgekomen. Volgens Al-Shabaab zijn er zeker zeventien Amerikaanse en Keniaanse militairen gedood.

De Keniaanse legerwoordvoerder kolonel Paul Njuguna zei dat de terroristen nooit op de basis zijn geweest, maar foto’s die Al-Shabaab publiceerde, van strijders naast brandende vliegtuigen, lijken het tegendeel te bewijzen. De Amerikanen gebruiken de basis aan zee voor het geven van militaire trainingen.

Zware aanslagen

De Somalische terreurgroep is Kenia waarschijnlijk binnengekomen via het Boni-natuurreservaat, dat aan ­Somalië grenst. In eerdere jaren heeft het Keniaanse leger het gebied ­verschillende malen uitgekamd om Al-Shabaab te verjagen. Kenia had de afgelopen jaren diverse keren te maken met zware aanslagen van Al-Shabaab op scholen, winkelcentra en bussen. Een van de redenen is dat Kenia troepen levert aan de Afrikaanse vredesmacht Amisom, die in het buurland de regering en het leger te ondersteunt.

Al-Shabaab lijkt bezig met een offensief. Eind december pleegde de terreurorganisatie een aanslag met een autobom in de Somalische hoofdstad Mogadishu waarbij zeker 81 mensen, onder wie veel studenten in een bus, om het leven kwamen.

De terreurorganisatie wordt de laatste jaren zwaar aangepakt door de Amerikanen, vooral vanuit de lucht. Tot en met de eerste helft van vorig jaar zijn er onder president Trump ­zeker 145 aanvallen met drones ­geweest. Onder Obama is 34 keer ­toegeslagen. Sinds medio 2019 hoeven er van de Amerikaanse president geen cijfers meer te worden verstrekt over aanvallen met drones en slachtoffers.

Door de Afrikaanse vredesmacht en het Somalische leger is Al-Shabaab inmiddels verdreven uit alle grote steden. De terreurorganisatie heeft nog wel grote delen van het platteland in het zuiden in handen, heft daar belasting en heeft islamitische rechtspraak ingevoerd.

Chemische wapens

De organisatie is in staat eigen bommen te maken, zoals het exemplaar dat in Mogadishu ontplofte. Een expertpanel van de Verenigde Naties waarschuwde eind 2019 dat Al-Shabaab van die eigen bommen ook chemische wapens kan maken.

De frequente Amerikaanse droneaanvallen destabiliseren Al-Shabaab, maar krijgen de terreurorganisatie niet op de knieën. Het lijkt er zelfs op dat de jihadisten de directe confrontatie zoeken met de Amerikanen. In september vorig jaar viel Al-Shabaab de Amerikaanse luchtmachtbasis voor drones, Baledogle in Somalië, aan. Met een autobom werd de toegangspoort opgeblazen, waarna strijders probeerden binnen te dringen. De aanval werd afgeslagen door Amerikaanse en Somalische militairen.

Is er verband met de VS-aanval in Bagdad? De aanval van Al-Shabaab in Kenia kwam kort nadat de Amerikanen de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een drone in Bagdad doodden. Toch wordt er niet meteen een verband gelegd. Al-Shabaab behoort tot de soennitisch tak van de islam en Iran tot de sjiitische, en die verdragen elkaar slecht. Wel wordt er rekening mee gehouden dat Iran Al-Shabaab het hof maakt in een poging tot een monsterverbond te komen tegen de VS.

