Amerikanen in shock na aanslagen op Aziatische vrouwen. ‘Het laat structureel racisme zien’

Een dag na aanslagen op drie Aziatische massagesalons in Atlanta gingen overal in Amerika mensen de straat op om aandacht te vragen voor geweld tegen Aziatische Amerikanen. De schutter - een witte man van 21 jaar - doodde acht mensen: zeven van de slachtoffers waren vrouwen, zes van hen Aziatisch. De politie arresteerde hem voor hij meer aanslagen kon plegen.

Een dag vóór die aanslagen was toevallig net een nieuw rapport verschenen over geweld tegen Aziatische Amerikanen: actiegroep ‘Stop AAPI Hate’ turfde in het afgelopen jaar bijna 3800 racistische incidenten. Eerder deze maand had het Center for the Study of Hate and Extremism al de FBI-data over haatmisdrijven geanalyseerd, en was tot de conclusie gekomen dat zulke misdrijven over het algemeen afnamen in het afgelopen jaar, maar tegenover Aziatische Amerikanen juist meer dan verdubbelden. Vrouwen zijn extra vaak het slachtoffer.

De anti-Aziatische stemming is niet vanuit het niets ontstaan in het afgelopen jaar, benadrukken zulke onderzoeken. Maar dat voormalig president Trump keer op keer benadrukte dat het coronavirus uit China kwam, en dat hij een felle handelsoorlog met China voerde, heeft de zaken wel op scherp gezet. Toen peilingbureau Gallup in februari vorig jaar aan Amerikanen vroeg welk land ze als hun grootste tegenstander zagen, antwoordde 22 procent ‘China’. In februari van dit jaar was dat verdubbeld tot 45 procent.

De dader zelf ontkent een racistisch motief

De aanslagen in Atlanta bevestigden dus voor veel Aziatische Amerikanen de dreiging die voor hen al langer tastbaar was. “Ik ben geshockeerd, maar niet per se verrast”, vertelde cafébaas Long Tran uit Atlanta aan de Washington Post. “Afgelopen zomer hadden we in de Chinese wijk al gewapende demonstranten die met geweren Aziatische winkels en hun klanten lastigvielen. Dus het verbaast mij niet dat het nu zo escaleert.”

De politie vindt het nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de vraag of racisme een motief was voor de man die in de nacht van dinsdag op woensdag de aanslagen pleegde. De dader zelf ontkent een racistisch motief; hij zou gehandeld hebben vanwege een ‘seksverslaving’, en de aanslagen zouden voor hem een manier zijn geweest om ‘verleidingen te elimineren’, zo maakte de politie bekend op een persconferentie. Het is nog niet duidelijk of alle aangevallen massagesalons ook erotische massages aanboden, en of de dader er klant is geweest.

Maar de door de politie gesuggereerde scheiding tussen een racistisch of een seksueel motief klonk veel Amerikaanse vrouwen van Aziatische komaf weinig overtuigend in de oren. Want Aziatische vrouwen worden al langer geseksualiseerd, zo getuigen velen van hen op sociale media, en hebben vaak te maken met bejegeningen waarin fantasieën over ‘onderdanige’ Aziatische vrouwen een rol spelen.

‘Hij had fantasieën over witte suprematie, benoem het’

“Hij had geen ‘seksverslaving’, hij had racistische geseksualiseerde fantasieën over het domineren van Aziatische vrouwen”, aldus journalist Minh-Ha T. Pham op Twitter. “Met andere woorden, hij had fantasieën over witte suprematie, en gedroeg zich daar ook naar. Benoem het.”

Of het huidige politie-onderzoek in staat is om de motieven van de dader helder naar boven te krijgen, betwijfelen veel critici. Ze schrokken van de schijnbaar bagatelliserende manier waarop een politiewoordvoerder over de dader sprak op een persconferentie. “Hij zag geen uitweg meer. Hij had een slechte dag, en dit is wat hij deed.” Niet lang daarna bleek dat diezelfde agent vorig jaar naast zijn politiewerkzaamheden ook via Facebook T-shirts verkocht met een opdruk waarop China de schuld krijgt van de coronapandemie.

“Verontrustend en schandalig”, aldus Vincent Pan van de actiegroep Chinese for Affirmative Action. “Het laat het structurele racisme zien waar we tegen moeten opboksen. Samen met de opmerkingen tijdens de persconferentie geeft dit onze gemeenschap geen vertrouwen dat onze ervaringen, onze pijn en ons lijden serieus worden genomen.”

