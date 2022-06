Amerikanen hoeven hun wapen niet meer thuis te laten

Met die uitspraak heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof donderdag de beperkingen onderuit gehaald die tot dan toe golden voor een kwart van de Amerikaanse bevolking. Het hof vernietigde een wet van de staat New York die het (niet zichtbaar) dragen van een vuurwapen op straat of in andere openbare gelegenheden alleen toestond als iemand daar een dringende reden voor had, bijvoorbeeld een bedreiging. Naast New York hebben vijf andere staten, met in totaal 83 miljoen inwoners, zulke wetten.

Strijdig met het tweede amendement

Volgens de conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof is dat in strijd met het tweede amendement van de Grondwet. Dat luidt: ‘Omdat een goed geordende militie van belang is voor de veiligheid van een vrije staat, mag het recht van het volk om wapens te dragen niet worden beperkt’. In 2008 besliste het Hooggerechtshof dat dit betekent dat elke Amerikaan een wapen moet kunnen bezitten om zichzelf te verdedigen.

In de nieuwe uitspraak stelt het hof dat ‘niets in het tweede amendement een onderscheid maakt tussen thuis en in het openbaar.’ Alleen voor bijzondere plaatsen, zoals scholen en kerken, zou nog een verbod mogen gelden.

Het oordeel kwam niet onverwacht, omdat het hof sinds het presidentschap van Donald Trump een conservatieve meerderheid heeft. Toch reageerden de Democratische politici die de stad en de staat New York besturen ontzet. “Het is pijnlijk dat deze beslissing valt terwijl hele families nog de pijn voelen van massaschietpartijen”, zei gouverneur Kathy Hochul van New York. “Mensen kunnen met een verborgen wapen naar een supermarkt in Buffalo gaan, of een school in Uvalde. Deze beslissing brengt miljoenen New Yorkers in gevaar.”

Wel kleine aanscherping door de Senaat

Hochul wil een spoedzitting van het parlement bijeenroepen om nieuwe wetten te maken die de schade beperken. In plaats van een goede reden zou bijvoorbeeld een intensieve training kunnen worden geëist om een vergunning te krijgen. Ook die wet zal dan vermoedelijk bij de rechter worden aangevochten.

De uitspraak van het Hooggerechtshof viel op de dag dat in de Senaat een wetsvoorstel voor wapenregulering een stap verder kwam, dankzij de steun van vijftien Republikeinen. Het compromis, de eerste landelijke aanscherping van wapenregels in 28 jaar, dicht onder meer gaten in het verplichte onderzoek of een aspirant-wapenkoper een strafblad heeft. Het Hooggerechtshof benadrukte in zijn uitspraak dat het tegen dat soort regulering geen bezwaar maakt.

