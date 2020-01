Amerikanen doden hoge Iraanse generaal bij aanval op vliegveld Bagdad

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de gebeurtenis vrijdag in een verklaring bevestigd. De aanval is uitgevoerd op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump, om “toekomstige Iraanse aanvallen te voorkomen”, aldus het Pentagon.

Ook de Iraanse staatstelevisie heeft de dood van Soleimani bevestigd. President Trump reageerde nog niet op de actie van de Amerikaanse troepen. Hij twitterde kort voordat het Pentagon met de verklaring naar buiten kwam wel een bericht met louter een Amerikaanse vlag.

De dood van Soleimani raakt het Iraanse regime in het hart. Hij werd beschouwd als de machtigste man na de almachtige leider ayatollah Ali Khamenei, aan wie Soleimani rechtstreeks rapporteerde. Hij was ook het brein achter de Iraanse politiek richting de VS in de almaar oplopende spanningen tussen de twee landen. Waarnemers noemen Soleimani een van de meest invloedrijke personen in het Midden-Oosten gedurende de afgelopen tien jaar.

Iran: wraak

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif reageerde via Twitter op de dood van Soleimani. Hij noemde de moord op de hoge generaal “een extreem gevaarlijke en domme escalatie”. “De VS dragen de verantwoordelijkheid voor alle consequenties van hun schurken-avonturisme.”

Mohsen Rezaei, de voormalige commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, ging een stap verder. “Soleimani is nu bij zijn martelaar-broeders, maar we zullen krachtig wraak nemen op Amerika”, aldus Rezaei, die nu deel uitmaakt van de Iraanse regering.

Ook Iraakse militieleider gedood

De Iraakse televisie en drie Iraakse legerfunctionarissen melden dat ook Abu Mahdi al-Muhandis, de tweede man van de door Iran gesteunde Iraakse militiegroepering Popular Mobilization Forces (PMF), bij de aanval is gedood.

Volgens Iraakse veiligheidsfunctionarissen zouden er drie raketten vlak bij een luchtvrachtterminal terecht zijn gekomen. Twee voertuigen, waarin paramilitairen zaten, werden geraakt en vlogen in brand. Zeven inzittenden overleefden de aanval niet. Het achtste dodelijke slachtoffer zou een burger zijn.

“De Amerikaanse en Israëlische vijand is verantwoordelijk voor de dood van Abu Abu Mahdi al-Muhandis en Qassem Soleimani”, liet woordvoerder Ahmed al-Assadi van de PMF weten in een verklaring. Persbureau Reuters meldt op basis van twee anonieme bronnen dat er een Amerikaanse aanval is uitgevoerd tegen twee aan Iran gelinkte doelwitten.

De raketaanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden. Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als ‘Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump’. De Amerikaanse ambassadeur en stafpersoneel werden geëvacueerd tijdens de schermutselingen. Woensdag in de loop van de dag zijn de betogers weer vertrokken.

De onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases in Irak van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. Die bombardementen volgden na een raketaanval op een basis in Irak waardoor een Amerikaanse aannemer die werkte voor het ministerie van Defensie om het leven kwam en diverse anderen gewond raakten.