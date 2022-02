Amerikanen boeken grote overwinning op IS met dood van leider Qurayshi

Bij een actie van Amerikaanse speciale eenheden in Noordwest-Syrië is donderdagochtend de leider van terreurbeweging Islamitische Staat omgekomen. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi bevond zich in een afgelegen huis in het stadje Atmeh, op een steenworp afstand van de Turkse grens.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde later in de ochtend dat “dankzij de vaardigheden en moed van onze strijdkrachten wij Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – de leider van IS – van het slagveld verwijderd hebben.”

Hij liet weten dat alle Amerikaanse militairen veilig zijn teruggekeerd van hun missie. President Biden, vicepresident Kamala Harris en hun veiligheidsstaf volgden de operatie vanuit het Witte Huis via een liveverbinding.

Derdien doden door explosieven

Volgens de Amerikanen bracht Qurayshi zichzelf met explosieven om het leven tijdens de militaire operatie. Bij de aanval zouden dertien mensen zijn omgekomen, onder wie zes kinderen en vier vrouwen. De Amerikaanse lezing van de gebeurtenissen suggereert dat niet de militairen verantwoordelijk waren voor hun dood, maar de zelfmoordactie van Qurayshi.

In Arabische media en sociale media circuleren beelden van wat vermoedelijk het verminkte lichaam is van de IS-leider. Ook zijn er beelden van binnen het gebouw, waarop veel bloed op de muren en grond is te zien.

Speciale eenheden landden donderdagochtend in helikopters rondom de schuilplaats van de IS-leider en raakten verwikkeld in een hevig vuurgevecht van minstens twee uur. Getuigen vertelden aan media dat zij voortdurend kogelschoten hoorden en explosies.

Bij de operatie moest een van de Amerikaanse helikopters landen vanwege technische problemen. Het toestel werd bij het vertrek van de commando’s opgeblazen om te voorkomen dat technologie anders in verkeerde handen terecht zou komen.

Wie was Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi? Qurayshi kwam net als zijn voorganger uit Irak. Hij studeerde islamitische studies aan de universiteit van Mosul. Na de Amerikaanse invasie in 2003 sloot hij zich aan bij de Islamitische Staat van Irak, de voorganger van IS en destijds nog onderdeel van Al-Qaida. Binnen de organisatie klom hij snel naar de top. Hij werd in 2008 gearresteerd door de Amerikanen en bracht vervolgens een periode door in de beruchte gevangenis Camp Bucca, samen met veel andere doorgewinterde jihadisten. Na de dood van Baghdadi in 2019 werd hij de nieuwe leider van IS. Hij stond bekend om zijn onverbiddelijke houding tegenover de ‘vijanden van de islam’, nog meer zelfs dan zijn voorganger. Qurayshi opereerde als IS-leider grotendeels in de schaduw. Anders dan zijn voorganger was er geen bewegend beeld van hem bekend en maar weinig foto’s. Ook liet hij minder vaak van zich horen via audioboodschappen. Mede daarom is niet bekend in welke mate hij persoonlijk betrokken was bij IS-operaties. Hij werd 45 jaar.

Waarom zat Qurayshi in dit gebied?

Met de dood van Qurayshi moet terreurbeweging IS op zoek naar een nieuwe leider. De jihadistenleider volgde in 2019 Abu Bakr al-Bagdadi op, nadat die bij een soortgelijke actie van de Amerikanen om het leven kwam. Bagdadi hield zich eveneens schuil in Noordwest-Syrië, een gebied dat grotendeels wordt gecontroleerd door concurrerende jihadistische groeperingen en door Turkije gesteunde opstandelingen.

De jihadistische beweging HTS, die is voortgekomen uit Al-Qaida en als concurrent van IS wordt gezien, controleert een belangrijke checkpoint in de buurt van Qurayshi’s laatste schuilplaats. De Turkse grensovergang is ook op minder dan twee kilometer verwijderd van Atmeh. Het roept vragen op waarom zowel Qurayshi als Baghdadi zich juist in dit gebied veilig voelde.

Het is onbekend hoe de Amerikanen achter de locatie van Qurayshi zijn gekomen. Maar in de afgelopen weken was er een verhoogde activiteit van IS in Syrië. Zo vond er eind vorige maand een grote uitbraak van IS-gevangenen plaats in Noordoost-Syrië, waarbij zij ook steun kregen van jihadisten buiten de gevangenis. Mogelijk – maar daarvoor is er nog geen bewijs – is er communicatie onderschept tussen IS-leiders.

