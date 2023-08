Amerikanen bereiden zich voor op oprukkende coronavariant

Amerikanen moeten zicht wapenen tegen de nieuwe oprukkende coronavariant, zegt de regering van president Joe Biden. Volgens het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zit er een stijgende lijn in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. De bevolking wordt opgeroepen dit najaar een volgende booster van het vaccin tegen het virus te nemen.

De Verenigde Staten en Europa verwachten dat de nieuwe boosters de komende weken beschikbaar komen. De regering van Biden hoopt het vaccin vanaf half oktober aan Amerikanen zonder verzekering te kunnen leveren via apotheken. ‘We zullen alle Amerikanen aansporen die boosters te nemen’, schrijft het Witte Huis in een verklaring.

Nieuwe variant

De variant waar het nu om gaat heeft de naam eris en stamt af van de omikron-variant. Deze nieuwe variant werd eerder dit jaar ontdekt in Indonesië en heeft zich inmiddels onder meer verspreid naar Zuid-Korea, China en Canada. Na contact tussen een recordaantal zomerreizigers op het noordelijk halfrond verspreidt het virus zich nu ook in rap tempo in de Verenigde Staten.

Door deze ontwikkeling besloot de WHO op 9 augustus om eris, naast andere zeer besmettelijke omikronvarianten, officieel te gaan monitoren. Volgens de organisatie is er nog geen reden tot zorg. Het regelmatig onderzoeken van rioolwater is nu de voornaamste methode om de verspreiding van het virus te volgen.

De monsters uit riolen in de Verenigde Staten onthullen tientallen mutaties van het coronavirus. De eris-variant is volgens de laatste gegevens van het CDC goed voor ongeveer 17 procent van de nieuwe covidgevallen in de VS.

Bijgewerkt vaccin

Het vaccinatiebedrijf Moderna stelt dat het bijgewerkte coronavaccin effectief is tegen de varianten eris en fornax van het coronavirus. Ook vaccinmakers Novavax, Pfizer en BioNTech hebben hun eigen versies van de boosterprik inmiddels klaarstaan.

Nog geen drie maanden nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aankondigde dat het coronavirus niet langer een noodsituatie is, is het virus in de vergetelheid geraakt. Maar corona met zijn vele varianten teistert de wereld nog steeds. Volgens de WHO heeft Covid-19 tot nu al zeker 6,9 miljoen levens geëist en zijn er zo’n 770 miljoen bevestigde gevallen geweest sinds de uitbraak in 2020.

De topman van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, merkte op dat veel landen geen gegevens meer van het virus aan de WHO rapporteren. De organisatie dringt er bij die landen op aan om gegevens van besmettingen en ziekenhuisopnames te blijven doorgeven. Zo kan worden onderzocht wat het nieuwe variant precies inhoudt. Daarbij moet gekeken worden naar de dodelijkheid van het virus en het aanbod aan vaccins.

Epidemioloog Maria van Kerkhove, die voor de WHO werkt, stelt dat het ontbreken van gegevens uit diverse landen de inspanningen om het virus te bestrijden bemoeilijkt. “Nu zien we een vertraging in ons vermogen om dit te doen, en die neemt verder af”, aldus Van Kerkhove tegen persbureau Reuters.

Lees ook:

Longcovidpatiënten zijn het wachten zat en richten zelf een kennisplatform op

Wachten op een medicijn tegen long covid duurt lang. Ondertussen groeit de behoefte aan betrouwbare medische informatie. Twee longcovidpatiënten starten daarom het kennisplatform Long Covid Toolkit.