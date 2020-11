Amerikaanse ziekenhuizen zetten zich schrap voor corona-explosie na Thanksgiving

Alsof hij al president was, zo klonk de speech die Joe Biden daags voor Thanksgiving afstak. “We moeten onthouden dat we in oorlog zijn met het virus, niet met elkaar”, sprak hij, in een poging om het land bij elkaar te brengen. Hij riep Amerikanen op om het feest dat ze traditioneel doorbrengen met veel familie aan tafel, en kalkoen en pompoen op tafel, deze keer in de kring van het eigen gezin te vieren.

Meer dan zo’n moreel appèl kon Biden niet doen, want tot januari ligt de coördinatie van de coronacrisis nog in handen van de huidige president Donald Trump. Die zwijgt in alle talen over de stijgende coronacijfers, en wordt geheel in beslag genomen door zijn steeds wanhopiger ogende kruistocht tegen de verkiezingsresultaten.

Ook van de coronavirus-taakgroep van het Witte Huis gaat al tijden weinig initiatief uit; de medisch coördinator, Deborah Birx, komt volgens veel media niet eens meer opdagen bij vergaderingen, sinds daar een nieuwe, door Trump aangestelde adviseur het hoogste woord voert. Die radioloog, Scott Atlas, vindt de meeste coronamaatregelen maar onzin, en riep bewoners van de staat Michigan vorige week nog op om ertegen ‘in opstand’ te komen.

Een kalkoen, die traditioneel massaal voor de bijl gaan in het Thanksgiving-weekend. Beeld REUTERS

April-piek weer in zicht

Dat alles terwijl de ziekte inmiddels in Amerika alweer flink wat records aan het verbreken is. Allereerst wat betreft het aantal vastgestelde besmettingen: dat ligt inmiddels rond de 180.000 per dag, veruit het hoogste aantal sinds de pandemie begon. Nu werd er tijdens de eerste golf weinig getest, dus is die waarde misschien moeilijk vergelijkbaar. Maar ook het aantal doden schiet weer verontrustend omhoog, richting een gemiddeld aantal van 2000 per dag, waarmee de piek uit april ook weer in zicht komt.

Nog acuter: het aantal mensen dat met Covid in het ziekenhuis opgenomen is, bedraagt nu landelijk bijna 90.000, anderhalf keer zo veel als tijdens de eerste golf in het voorjaar en de tweede tijdens de zomer, en het stijgt met enkele duizenden per dag. Veel ziekenhuizen waarschuwen dat ze bijna vol zitten, en nauwelijks patiënten meer op kunnen nemen. Behalve gebrek aan bedden is er ook een gebrek aan personeel: de staat Minnesota heeft het leger al te hulp geroepen om de bezetting in bejaardenhuizen rond te krijgen.

Zulke problemen zullen alleen maar nijpender worden, verwachten de meeste experts, nu veel mensen toch besloten hebben om na een jaar van coronabeperkingen voor Thanksgiving naar huis te reizen. Van vrijdag tot en met dinsdag namen vijf miljoen Amerikanen een binnenlandse vlucht. Ongeveer de helft van het aantal luchtreizigers dat vorig jaar in de dagen voor Thanksgiving op pad ging, maar nog altijd meer dan genoeg om het virus over het hele land te verspreiden.

Reizigers op San Francisco Airport, onderweg naar familie voor het Thanksving-weekend. Beeld EPA

Amerika wereldwijd koploper

De trend wees sowieso al in die richting. Waar de eerste golf vooral in New York huishield, en de tweede golf in het zuiden, waren het de afgelopen tijd de wat dunner bevolkte staten in het midwesten waar de cijfers snel omhooggingen. Maar terwijl daar de ergste piek nu bereikt lijkt, stijgen de cijfers landelijk door, omdat de ziekte zich over het hele land begint te manifesteren. Thanksgiving kan die ontwikkeling ernstig versnellen.

Tot nu toe is Amerika wereldwijd koploper wat betreft het totaal aantal vastgestelde besmettingen, en het totaal aantal doden, dat inmiddels ruim 260.000 bedraagt. “En al het gereis voor Thanksgiving zal ervoor zorgen dat niemand ons inhaalt”, verwoordde oncoloog Tatiana Prowell van de Johns Hopkins Universiteit de vrees van veel van haar collega’s.

