Amerikaanse winkels vragen hun klanten om niet langer openlijk wapens te dragen

Op donderdag volgden enkele van de grootste winkelketens van het land het voorbeeld dat steeds meer navolging vindt. Drogisterijen CVS en Walgreens en supermarkt Wegmans vragen hun klanten om niet langer openlijk wapens te dragen. In 31 Amerikaanse staten is het zichtbaar dragen van wapens in de wet verankerd als een basisrecht, en de meeste andere staten staan het toe met een vergunning.

Op privégrond kunnen andere regels gelden, maar veel winkelketens volgen de wetten van de staat: zo stoten ze zo min mogelijk mensen voor het hoofd. Toch hadden de afgelopen jaren grote ketens als Starbucks en Target het openlijk dragen van wapens al verboden.

Maatregelen van Walmart

Eerder deze week kreeg de Amerikaanse wapenlobby een wel erg gevoelige klap te verwerken. Allesverkoper Walmart, de grootste winkelketen van het land, en het bedrijf met de hoogste omzet ter wereld, kondigde drastische maatregelen aan. Niet alleen gaat het bedrijf het openlijk dragen van wapens verbieden, het stopt ook met het verkopen van bepaalde soorten munitie die gebruikt wordt in pistolen en semi-automatische wapens. Dat dat geen gratuite stap is, blijkt wel uit het feit dat Walmart tot nu toe twintig procent van de markt voor munitieverkoop in de VS in handen heeft, waarin miljarden dollars omgaan. Dat aandeel zal naar verwachting dalen naar zo'n 6 procent.

Walmart kondigde zelfs aan om in Washington te gaan lobbyen voor strengere wapenwetgeving. De directe aanleiding voor het bedrijf om zo duidelijk partij te kiezen in het wapendebat, is de schietpartij in El Paso eerder deze zomer. In een Walmart daar schoot een terrorist 22 mensen dood, en verwondde vele anderen. Een paar dagen eerder had zich in een Walmart-vestiging in Mississippi al een kleiner incident voorgedaan dat de internationale media niet haalde, waarbij een employee twee van zijn collega's doodschoot.

Platteland

De winkelketen begeeft zich met de maatregelen op glibberig terrein. Veel Walmarts staan op het platteland, waar de steun voor de wapenlobby groot is, en waar veel mensen graag jagen, en hun benodigdheden bij de Walmart inslaan. Jachtgeweren en - munitie blijven er gewoon te koop; het bedrijf wil die klanten niet van zich vervreemden. Op wapenlobbyclub NRA maakte dat weinig indruk: “Het is beschamend om te zien hoe Walmart bezwijkt voor de druk van de anti-wapenelites. De rijen bij Walmart zullen snel vervangen worden door rijen bij andere verkopers die Amerika's fundamentele vrijheden wel ondersteunen.” Inderdaad weerklonken deze week al de eerste oproepen om de grootgrutter te boycotten.

Een voordeel voor Walmart is dat het zo enorm is dat het op veel plekken andere verkopers allang heeft weggeconcurreerd. Maar zulke kritiek zal ongetwijfeld ook meespelen bij de beslissing om in Washington een lobby te starten voor strengere wapenwetgeving: als die succesvol is, dan kan het bedrijf zich weer verschuilen achter de geldende wetgeving, en hoeft het zich niet meer te mengen in een verhit debat waarin je het nooit bij iedereen goed doet.

