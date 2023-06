Fossiel

Amerikaanse vrouw vindt fossiel mastodont tijdens strandwandeling

Een medewerker van het Natuurhistorisch Museum van Santa Cruz toont het fossiel dat bij toeval afgelopen weekeinde door een wandelaar werd gevonden, met naast haar de fossiele schedel van een mastodont. Beeld AP

Een Amerikaanse vrouw vond afgelopen weekend tijdens een strandwandeling in Californië een gefossiliseerde tand van een mastodont, een olifantachtige diersoort die duizenden jaren geleden is uitgestorven. Toch duurde het even voor het fossiel de weg naar het museum wist te vinden.