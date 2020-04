Amerikaanse vaccinexpert ontslagen na onenigheid met Trump

Rick Bright, de onderdirecteur van de Amerikaanse federale overheidsdienst die toeziet op het onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus, is dinsdag uit zijn functie gezet. Ook heeft hij een ‘kleinere rol’ gekregen bij de National Institutes of Health (NIH), een van de meest vooraanstaande medische onderzoekscentra ter wereld. Volgens Bright kreeg hij de zak omdat hij adviseerde tegen het gebruik van hydroxychloroquine als medicijn om het longvirus te bestrijden. Trump heeft dit middel de laatste tijd juist aangeprezen als mogelijke behandeling voor coronapatiënten.

Bright meent dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is om hydroxychloroquine veilig te kunnen gebruiken als medicijn tegen Covid-19. Ondanks het dringende advies van diverse experts om het middel niet als behandeling in te zetten, maakte Trump onlangs bekend dat de Amerikaanse overheid het toevoegt aan de nationale voorraad en dat een aantal patiënten het medicijn toegediend zou krijgen.

In een verklaring laat Bright weten in de openbaarheid te treden met zijn ontslag “omdat ik vind dat wetenschap, en niet vriendjespolitiek, leidend moet zijn in de bestrijding van het virus. Ik ben tegen het financieren van mogelijk gevaarlijke middelen die worden gepromoot door personen met politieke connecties.”

Bright werpt zich nu op als klokkenluider en wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de politieke druk die op medici en wetenschappers wordt uitgeoefend. De onderzoeker laat in The New York Times weten dat hij absoluut bereid is om de ongebaande paden te bewandelen in de zoektocht naar een effectieve behandeling, maar dat hij zich “verzet tegen pogingen om op verzoek een onbewezen medicijn aan het Amerikaanse publiek te leveren.” Volgen Bright zijn aan dergelijke medicijnen mogelijk ernstige risico’s verbonden, waaronder een verhoogde kans op sterfte.

