Amerikaanse troepenafbouw in Duitsland vergroot spanningen in de Navo

De Amerikaanse strijdkrachten trekken 12.000 militairen terug uit Duitsland. Het Pentagon haalt 6400 manschappen terug naar de Verenigde Staten en dirigeert 5600 militairen naar andere Europese landen. Zo zal het Europese commandocentrum van de Amerikanen worden verhuisd van Duitsland naar België en gaan F-16’s naar Italië. De totale Amerikaanse troepenmacht in Duitsland gaat hiermee van 36.000 manschappen naar 24.000. President Donald Trump gaf hiertoe vorige maand opdracht, omdat Duitsland volgens hem te weinig besteedt aan defensie.

De Duitse regering spendeerde afgelopen jaar 1,3 procent van het bruto binnenlands product aan defensie, fors minder dan het Navo-streefcijfer van 2 procent. Volgens Trump gaan de Duitsers er te makkelijk vanuit dat de VS hen wel beschermen. “We hebben geen zin ons nog langer als sukkels te laten behandelen”, zei hij woensdag, toen het plan werd aangekondigd. “Het is heel simpel.” De president herhaalde nog maar eens dat hij de reductie alleen heroverweegt als Berlijn de bestedingen flink opschroeft. “Als ze hun rekeningen gaan betalen, wil ik er nog eens over denken.”

Verplaatsing naar nieuwe, oostelijker Navo-landen

Anders dan Trump deed de Amerikaanse defensieminister Mark Esper woensdag juist zijn best om het plan te presenteren als een versterking van de Navo. Zo zullen troepen worden verplaatst naar relatief nieuwe, oostelijker Navo-landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Volgens de minister wordt hiermee “de afschrikking tegen Rusland verbeterd.”

Maar veel analisten verwachten dat het besluit de spanningen in de Navo verder zal opdrijven. En in Duitsland is verdeeld gereageerd. De linkse oppositiepartij Die Linke zou het liefst zien dat VS nog veel meer troepen terugtrekken. Maar anderen zijn bezorgd. “In plaats van een versterking leidt de terugtrekking tot een verzwakking van de Navo”, twitterde Norbert Röttgen, kopstuk van de christendemoratische regeringspartij CDU en voorzitter van de buitenlandcommissie van de Bondsdag.

Die 🇺🇸 erreichen mit dem #Truppenabzug genau das Gegenteil dessen, was #Esper als Begründung nennt. Statt einer Stärkung führt der Abzug zu einer Schwächung der #NATO. Die Schlagkraft des US-Militärs wird nicht erhöht, sondern verringert, gegenüber RUS & im Nahen-Mittleren Osten. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 29 juli 2020

Het Amerikaanse besluit past intussen in de bredere strategie van Washington om de defensie-inspanning minder te richten op Europa en meer op de Chinese dreiging. Duitsland was tijdens de Koude Oorlog een strategisch land vanwege de rivaliteit met de Sovjet-Unie, maar tegenwoordig is het land vooral een draaischijf voor operaties in het Midden-Oosten en in mindere mate in Afrika.

Overigens is nog onzeker in hoeverre het plan volledig zal worden uitgevoerd. Want de terugtrekking zal naar verwachting jaren duren en miljarden kosten, en er is verzet tegen in het Congres. Bovendien heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden al laten weten dat hij, als hij de verkiezingen in november wint, het besluit zal heroverwegen. Volgens Bidens campagneteam mogen soldaten “geen pionnen worden in kleinzielige vergeldingen van Trump tegen de Duitse kanselier Angela Merkel en een van onze nauwste bondgenoten.”

