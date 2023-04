Amerikaanse tiener (16) die beschieting overleefde krijgt belletje van Biden

Er zijn zoveel schietincidenten in de Verenigde Staten, dat de meeste het nieuws niet eens halen, maar af en toe springt er een uit. Afgelopen week waren de VS in de greep van Ralph Yarl (16): de jongen die aanbelde bij het verkeerde huis, en werd neergeschoten door de witte bewoner.

Op de avond van 13 april moest Ralph Yarl zijn broertjes ophalen, maar hij had de straatnaam verkeerd gelezen en belandde voor het verkeerde huis. Een minuscule fout, die hem bijna fataal werd. Toen de bewoner van het huis, Andrew Lester (84), Yarl zag, schoot hij hem neer, zonder met Yarl te hebben gepraat. Yarl raakte gewond aan zijn hoofd en arm. Lester heeft zichzelf gisteren aangegeven bij de politie.

‘Neergeschoten omdat hij zwart is’

“Als je denkt dat racisme niks met deze situatie te maken heeft, dan heb je je hoofd in het zand gestoken”, zei de burgemeester van Kansas City in de staat Missouri, waar het incident plaatsvond. “Deze jongen werd neergeschoten omdat hij zwart is.” In 2020 stierven meer dan 45.000 mensen door vuurwapengeweld, telde Amnesty International. En volgens The Washington Post zijn zwarte mensen twee keer zo vaak slachtoffer als witte mensen.

Yarl heeft het schietincident overleefd, en is inmiddels weer thuis. Volgens zijn familie gaat het fysiek goed met hem, maar moet hij nog lang revalideren. “Het leven ziet er nu heel anders uit”, schreef zijn tante op het donatieplatform gofundme.

Volgens familieleden is Yarl een bijzonder goede student met een liefde voor muziek. Hij speelt meerdere muziekinstrumenten, en is onder andere één van de beste basklarinetspelers van Missouri.

Geen aanklacht wegens discriminatie

Lester is aangeklaagd voor zware mishandeling in de eerste graad en gewapend crimineel handelen. Er is voor gekozen om hem niet aan te klagen op basis van discriminatie, omdat dat een lagere straf zou kunnen opleveren.

In de staat Missouri bestaan wetten die dodelijk geweld toestaan als iemand zich bedreigd voelt of als iemand een huis onwettig betreedt. Lesters verdediging probeert te beargumenteren dat Lester bang was omdat Yarl aan de deur zou hebben getrokken en er groot uitzag. Volgens Yarls tante Faith Spoonmore is Yarl helemaal niet intimiderend: “Het is onmogelijk om bang te worden als je die jongen ziet. Als je echt naar hem kijkt, en niet alleen naar zijn huidskleur.”

President belt met de familie Yarl

De Amerikaanse president Joe Biden toonde zich begaan met de zaak, toen hij afgelopen maandag even met Yarl en zijn familie belde. Ze praatten over muziek, Yarls toekomstplannen en Biden benadrukte dat hij zich in wilde zetten om vuurwapengeweld aan te pakken.

De kans dat dat lukt is klein. Pogingen om strenger te handhaven op vuurwapens stranden al jaren in de Amerikaanse politiek.

