Amerikaanse sancties hebben direct effect op Orbán: ineens worden de gedeelde waarden benadrukt

“Sancties werken niet!”, roept Viktor Orbán al een jaar, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Het constante Hongaarse tegenstribbelen als het gaat om EU-sancties jegens Rusland wordt doorgaans gezien als onderdeel van een dubbelspel dat de regering-Orbán speelt: EU-land en Navo-partner enerzijds, nog altijd vriend van de Russische president Vladimir Poetin anderzijds.

Juist met dat dubbelspel heeft de regering-Orbán zich nu zélf sancties op de hals gehaald, en die hadden direct het beoogde effect. Toen de Verenigde Staten vorige week sancties aankondigden jegens de Russische International Investment Bank (IIB), waarvan het hoofdkantoor in Boedapest staat, kwam gelijk daarna de reactie: Hongarije besloot zich toch ook maar terug te trekken uit de internationale bank.

Andere landen in de regio namen dat besluit al na de invasie van Oekraïne. De Hongaren staken toen aanvankelijk juist meer kapitaal in de bank. De IIB wordt gezien als mogelijk front voor operaties van de Russische geheime diensten.

Hongarije moest echt kleur bekennen

“We maken ons zorgen over het feit dat de Hongaarse leiders streven naar nog hechtere banden met Rusland, ondanks de brute agressie van dat land,” zei de Amerikaanse ambassadeur David Pressman vlak na de aankondiging.

In een diplomatiek gezien onorthodoxe zet had de ambassadeur die dag plotseling een korte persconferentie afgekondigd. “Met deze actie laten de Verenigde Staten zien dat we zullen reageren op de keuzes van Hongarije.”

De boodschap kon niet duidelijker zijn: Hongarije moest nu echt kleur bekennen. In de dagen na de aankondiging begonnen geruchten te gonzen in Boedapest: de VS zijn een volgende ronde sancties aan het voorbereiden, ditmaal direct jegens Orbáns kringen.

Ineens werden de overeenkomsten met de VS benadrukt

Deze week was in Hongarije ineens een kentering te zien in de houding naar de Verenigde Staten: de culturele overeenkomsten en gedeelde waarden met de VS werden benadrukt door de regering. Nieuwswebsites gelieerd aan de regering-Orbán interviewden experts die manieren suggereerden om de relatie tussen de VS en Hongarije te verbeteren.

Na jaren van felle anti-Amerikaanse retoriek is dat een opvallende verandering. ‘Dit zal nog jaren een casus in internationale betrekkingen zijn’, schrijft de Hongaarse onderzoeksjournalist Szabolcs Panyi op Twitter over de ogenschijnlijke effectiviteit van de afgekondigde sancties.

Boedapest lijkt zich inderdaad pijnlijk bewust van het feit dat het nu echt politieke beweegruimte aan het verliezen is. Het feit dat Hongarije ook nog altijd de Zweedse toetreding tot de Navo niet heeft goedgekeurd, helpt daarbij niet: dat wordt gezien als het laatste zetje voor het opraken van het Amerikaanse geduld.

Niet alleen de VS zijn de spelletjes zat

Maar niet alleen de VS beginnen genoeg te krijgen van wat gezien wordt als de politieke spelletjes van premier Orbán: zeventien EU-lidstaten hebben zich inmiddels aangesloten bij een rechtszaak die de Europese Commissie tegen Hongarije heeft aangespannen over een controversiële anti-lhbti+-wet. En de Navo hield eerder deze maand een commissievergadering voor Oekraïne, ondanks luid protest van de Hongaarse regering.

Het zal een lastige tijd worden voor de regering-Orbán: de nog altijd enorme afhankelijkheid van betaalbaar Russisch gas maakt het lastig voor de Hongaren zich helemaal van Poetin af te keren, maar hun internationale isolatie neemt nu steeds serieuzere trekken aan.

