Amerikaanse rechter verwerpt rechtszaak tegen Mohammed bin Salman

De rechtszaak die in de Verenigde Staten was aangespannen tegen de Saudische kroonprins Mohamed bin Salman voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi is dinsdag geseponeerd. Het besluit komt drie weken nadat de Amerikaanse regering de rechtbank het advies had gegeven de kroonprins immuniteit te verlenen, gezien hij in september is benoemd tot premier van Saudi-Arabië.

Volgens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken blijft de regering trouw aan de ‘ononderbroken gewoonte’ om buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken niet te vervolgen. Toen Bin Salman nog enkel kroonprins was, kwam hij niet in aanmerking voor immuniteit.

In een vijfentwintig pagina’s tellende toelichting benadrukt de rechter in de zaak, John Bates, dat het besluit van de regering hem weinig keuze liet. Hij benadrukt dat hij veel ‘ongemak’ voelde bij het schrappen van de zaak. Niet alleen omdat er ‘geloofwaardige beschuldigingen’ tegenover Bin Salman zijn geuit, maar ook door het feit dat zijn benoeming tot premier volgens de rechter een truc lijkt om Bin Salman ‘te beschermen tegenover mogelijke aansprakelijkheid in deze zaak’.

Consulaat

De civiele rechtszaak was aangespannen door de verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz, en de mensenrechtenorganisatie Dawn, waarvan Khashoggi, die in de VS woonde, een van de oprichters was. De journalist werd in 2018 in het Saudische consulaat in Istanbul vermoord, waar hij naartoe ging om documenten op te halen die hij nodig had om officieel met Cengiz te trouwen.

De Turkse geheime dienst beschikt over opnames waaruit blijkt dat Khashoggi wordt gewurgd en daarna met een kettingzaag in stukken wordt gezaagd. Zijn lichaamsdelen zijn nooit gevonden. Bin Salman heeft altijd gezegd dat hij niet verantwoordelijk was voor de moord, hoewel hij heeft erkend dat het ‘onder zijn leiding’ is gebeurd. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn van mening dat de kroonprins wel direct opdracht voor de moord heeft gegeven.

Turkse rechtszaak

Hoewel de beslissing om de zaak te laten vallen verwacht werd, komen er boze reacties op het besluit. “Dit is de realiteit van onze wereld. Persvrijheid en mensenrechten worden verraden, herhaaldelijk”, reageert Agnès Callamard, directeur van Amnesty International.

Een eerdere rechtszaak die in 2020 door het Turkse openbaar ministerie was aangespannen tegen 20 Saudiërs werd begin dit jaar gesloten en overgedragen aan Saudi-Arabië, een keuze die tot flinke kritiek vanuit mensenrechtenorganisaties leidde.

Hoewel de Turkse president Erdogan aanvankelijk woedend was over de moord – hij kende Khashoggi persoonlijk – en ‘de hoogste niveaus van de Saudische regering’ verantwoordelijk hield, nam die felheid af naarmate de betrekkingen tussen beide landen steeds verder ontdooiden.

De toenadering tussen Erdogan en Bin Salman nam dit voorjaar een vlucht. Beeld AP

Die toenadering werd deels in gang gezet door de economische crisis waarmee Turkije worstelde. Door achter de vermoedelijke moordenaars van Khashoggi aan te gaan verslechterde de situatie alleen maar; zo stelde het Saudische koninkrijk als represaille een onofficiële boycot van Turkse goederen in en kon Turkije niet bij Saudi-Arabië aankloppen voor de buitenlandse valuta die het zo hard nodig had. Sinds het opschorten van de zaak is de boycot grotendeels opgeheven en zijn er onderhandelingen over een Saudische injectie van 5 miljard dollar in de Turkse centrale bank.

Of de aanklagers in de Amerikaanse rechtszaak nu van plan zijn nieuwe juridische procedures tegen Bin Salman te ondernemen is nog niet bekend. De directeur van Dawn, Sarah Leah Whitson, laat weten dat er met advocaten wordt overlegd over mogelijke vervolgstappen. “Onze strijd voor gerechtigheid gaat door.”

