Amerikaanse politiek belooft antwoorden na vreedzame demonstraties

Na een weekeinde van grotendeels vreedzame demonstraties wil de Amerikaanse politiek aan de slag met de grieven van zwarte Amerikanen tegen de politie. President Donald Trump zal deze week met voorstellen komen, al is nog niet bekend in welke richting. De Democraten in het Congres dienen maandag een wet in die sommige wapens en methoden verbiedt en het aanpakken van misstappen gemakkelijker maakt.

De demonstraties van zaterdag verliepen zo rustig, dat de avondklok in de stad New York is opgeheven. De Nationale Garde zal zich weer terugtrekken uit de hoofdstad Washington DC.

Maar de chaos van de week daarvoor galmt nog na. De eerste dagen na de dood van George Floyd, een zwarte inwoner van Minneapolis wiens nek meer dan acht minuten klem zat onder de knie van een witte agent, liepen demonstraties soms uit op geweld en plunderingen. De politie trad hard op, ook tegen demonstranten die zich vreedzaam opstelden. Een verzamelplaats online van video’s die op het eerste gezicht ongerechtvaardigd geweld tonen, telde gisteravond een kleine vijfhonderd voorbeelden.

Nekklemmen verbieden

De Democraten willen met hun wet het toepassen van nekklemmen verbieden voor federale agenten. Staten en steden zullen worden gestimuleerd hetzelfde te doen. De wet voorziet ook in meer toezicht op de 18.000 politiediensten in het land. Zo moet een landelijk register voorkomen dat een wegens wangedrag ontslagen agent ergens anders weer aan de slag kan. Het leger zou niet langer overtollig materiaal mogen overdoen aan politiekorpsen. De wet zou ook een einde moeten maken aan de vergaande bescherming tegen strafklachten of civiele eisen voor schadevergoeding die agenten genieten voor wat ze doen in diensttijd.

In heel het land probeerden autoriteiten hun goede wil te tonen. De gouverneur van Californië wil eveneens nekklemmen verbieden. De politie van Portland in Oregon ziet voortaan af van het gebruik van traangas.

In Buffalo, in de staat New York, werden twee agenten aangeklaagd wegens mishandeling. Op een video was te zien hoe ze een man van 75 jaar omver duwden en daarna lieten liggen, hoewel hij met zijn hoofd op de stoepstenen was beland en bloedde uit een oor.

Generaal Lee gaat van zijn sokkel

Ook buiten het domein van ordehandhaving lijkt een omslag aan de gang. De commandant van het korps mariniers heeft per direct alle afbeeldingen verboden van de vlag die de gezamenlijke zuidelijke staten van de VS voerden, toen ze tijdens de Amerikaanse burgeroorlog vochten voor het voortbestaan van de slavernij. In een van die staten, Virginia, besloot de gouverneur dat in de hoofdstad een standbeeld van de zuidelijke generaal Robert E. Lee verwijderd zal worden – iets wat tot dan toe politiek te gevoelig had gelegen.

Die maatregelen lopen in de pas met de publieke opinie. Uit een enquête van tv-netwerk ABC blijkt dat driekwart van de Amerikanen vindt dat de dood van George Floyd een teken is dat het niet goed zit met de verhouding tussen wit en zwart in de VS. Dat is een enorme toename in vergelijking met zes jaar geleden. Destijds waren er kort na elkaar twee ongewapende zwarte Amerikanen gedood door witte agenten: Michael Brown werd neergeschoten in Ferguson in Missouri, Eric Garner kwam in New York om door een nekklem. Toch vond maar 43 procent van de ondervraagden dat toen een teken aan de wand; 51 procent vond het op zichzelf staande incidenten.

Politie stak banden van journalisten lek

Veel Amerikaanse politieagenten vinden ondertussen nog steeds dat ze onredelijk worden beschuldigd door demonstranten en de media. Nadat de twee agenten in Buffalo, die een oude man hadden omgeduwd, in staat van beschuldiging waren gesteld, trokken 57 collega’s zich uit protest terug uit de mobiele eenheid.

En uit Minneapolis doken video’s op waaruit zonneklaar bleek wie vorig weekeinde de banden hadden doorgestoken van auto’s van journalisten, die een demonstratie waren komen verslaan. Het waren politieagenten die de parkeerplaats als uitvalsbasis gebruikten.

